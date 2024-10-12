  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Шестеро бежавших из РФ дезертиров добрались до Франции

Даниил Сотников
12 октября 2024 г.

Это первый известный случай с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, когда страна ЕС согласилась выдать проездные документы группе дезертиров из РФ.

https://p.dw.com/p/4lij2
Шенгенская виза
Шенгенская визаФото: Pond5 Images/IMAGO

Группа из шести российских дезертиров, преследуемых в РФ по уголовным статьям и сбежавших от преследования в Казахстан, благополучно добралась до Франции, где россияне начали процесс подачи документов на убежище, сообщили в пятницу, 11 октября, правозащитники, помогавшие с отъездом.

Это первый известный случай с начала войны в Украине, когда страна ЕС согласилась выдать проездные документы группе сразу из нескольких дезертировавших российских военных и мобилизованных, отметили правозащитники. 

"Как и у большинства других дезертиров под преследованием, у них отсутствовали российские загранпаспорта, в Казахстане они жили под ежедневным риском похищения, задержания и экстрадиции в Россию, без возможности выезда или легального проживания. Теперь бывшие военные и мобилизованные из самоорганизованного антивоенного движения российских дезертиров "Прощай оружие" достигли Франции", - говорится в сообщении правозащитников.

"Это результат совместной работы более полутора лет группы правозащитных организаций: Russie Liberte, Казахстанского бюро по правам человека, inTransit, Движения Сознательных Отказчиков, Идите лесом", - подчеркнули правозащитники.

В 2023 году Национальный суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил, что дезертиры из российской армии и россияне, бежавшие от мобилизации, имеют право получить в стране статус беженца. Как уточняло агентство AFP в июне 2024 года, с тех пор CNDA предоставил такой статус 102 россиянам, бежавшим от мобилизации, но дезертиров среди них не было. 

С начала мобилизации в суд попали 13 тысяч дел за отказ от службы

Один из сбежавших отучился в военной академии, где получил звание лейтенанта, пишет Русская служба Би-би-си. Он  пробыл на фронте в Украине полгода. Уйти в отпуск ему удалось в конце августа 2022 года. После чего он не вернулся в часть, а затем уехал в Казахстан. На него завели уголовное дело о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы. Остальные россияне, получившие европейские выездные документы, - это кадровые офицеры и двое мобилизованных. 

По данным "Медиазоны", с начала мобилизации до суда дошло более 13 тысяч дел за отказ от службы (о самовольном оставлении части, о неисполнении приказа и о дезертирстве). По оценке правозащитников, в Армении и Казахстане находятся сотни российских дезертиров. 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мобилизация в Сибири

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

После объявленной президентом Путиным мобилизации в России начались протесты. Многие из тех, кто не желает ехать на фронт в Украину, покидают страну. Фотогалерея DW - о мобилизации и ее последствиях.
Конфликты27 сентября 2022 г.15 фото
external

Убежище для россиян в Германии: как его запрашивают уклонисты и почему им отказывают

Убежище для россиян в Германии: как его запрашивают уклонисты и почему им отказывают

Уклонистам из России все чаще отказывают в предоставлении убежища в Германии. По мнению немецких властей, заявителям ничего не угрожает на родине. Но они с этим не согласны.
Конфликты1 апреля 2024 г.05:49 мин.
Алматы, вид на город

Дело Наказненко. Казахстан выдворит задержанного россиянина?

Дело Наказненко. Казахстан выдворит задержанного россиянина?

Задержанного 17 сентября в аэропорту Алматы российского бизнесмена Евгения Наказненко перевели в СИЗО и могут экстрадировать в Россию, где его обвиняют по статье за "фейки об армии". Его история - не единственная.
Общество27 сентября 2024 г.
Показать еще