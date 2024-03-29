Отказ в убежище в Германии: что дальше?

Уклонистам из России все чаще отказывают в предоставлении убежища в Германии. По мнению немецких властей, заявителям ничто не угрожает на родине. Но они с этим не согласны.

"Статус беженца не присвоен. Ходатайство о предоставлении убежища отклонено". Так начинается письмо, которое в конце февраля получил от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) россиянин Олег Пономарев.

Дальше на 24 листах мелким шрифтом обоснование этого решения: недостаточная политическая активность в России, отсутствие явных угроз, низкая вероятность призыва в армию и отправки на фронт. По мнению немецких властей, в России Олегу ничего не угрожает. В письме ему предложили самому покинуть территорию Германии в течение 30 дней или ждать депортации.

Но молодой человек боится, что при пересечении границы России его задержат, возбудят уголовное дело по статье о дискредитации армии или отправят на фронт. "Ситуация внутри страны только ухудшается, и не за горами тотальная мобилизация, а у меня категория годности подходящая, плюс водительское удостоверение, позволяющее управлять военным автотранспортом", - говорит Олег.

Олег Пономарев подал на убежище в Германии в октябре 2022 года. В феврале 2024 ему пришел отказ Фото: DW

Олег: "Они хотят, чтобы мы высказывались, а в убежище отказывают"

Олег предполагал, что в Германии ему могут отказать в убежище, но надеялся на лучшее. Когда он получил отказ, на него разом навалилось отчаяние, усталость, чувство безысходности, описывает молодой человек.

В Германию Олег приехал в сентябре 2022 года, сразу после объявления в России частичной мобилизации. Тогда власти ФРГ заявили о том, что готовы защитить тех, кто не хочет участвовать в войне в Украине. И Олег запросил здесь политическое убежище.

В ожидании решения он учил немецкий язык, занимался волонтерством в интеграционном центре для русскоязычных и перевез сюда свою жену. Ей тоже пришлось подать на убежище. Для нее решение об отказе также стало ударом. "Тяжело, страшно, слезы, непонимание... Страшно вернуться назад", - рассказывает Олег.

Решение немецких властей он считает несправедливым. "Они хотят, чтобы мы высказывались, чтобы у нас было больше политической активности, но отказывают в убежище, а уже за то, что мы тут высказались, за участие в протестах, тебе легко могут несколько статей в России повесить и отправить в тюрьму", - говорит Олег, отмечая, что регулярно участвовал в антивоенных акциях у посольства России в Берлине.

Олег Пономарев на акции протеста у Российского посольства в Берлине, 25.02.2024 Фото: DW

Дмитрий: "Они считают, что мне безопасно находиться в России"

Еще один молодой человек, которому в убежище в Германии отказали, поделился с DW своей историей на условиях анонимности. Мы будем называть его Дмитрий.

В отличие от Олега, который уехал из России еще до получения повестки, Дмитрий рассказывает, что сбежал прямо из военкомата. Ему дали несколько часов, чтобы собраться, но молодой человек сначала переехал на другой адрес, а потом и вовсе уехал из страны. Однако повестки на руках у него не осталось.

В России молодой человек занимался подпольным антивоенным активизмом: рисовал граффити, расклеивал стикеры - и это только то, о чем он, по его словам, может рассказывать. Некоторые его единомышленники, например, подрывали составы с боеприпасами, которые ехали, чтобы снабжать российскую армию. "Я до этого не успел дойти", - добавляет Дмитрий.

Однако для немецких чиновников это не послужило достаточным доказательством того, что молодому человеку на родине грозит опасность. "Они считают, что мне безопасно находиться в России," - с сарказмом говорит Дмитрий и чуть позже добавляет: "Они сами боятся биться с путинским режимом, а призывают россиян с ним биться".

"Незначительная вероятность" отправки на фронт

Правозащитник Руди Фридрих (Rudi Friedrich) из организации Connection e. V., которая защищает права уклонистов и дезертиров из разных стран, рассказывает, что в последнее время видел несколько писем об отказе в убежище россиянам с похожей формулировкой.

"В этих решениях очень часто встречается термин "незначительная вероятность, - рассказывает Фридрих в интервью DW. - Он используется в аргументации ведомством для того, чтобы доказать, что лицо, подавшее прошение об убежище, на самом деле со значительной долей вероятности не будет призвано".

Правозащитник Руди Фридрих выступает за предоставление убежища уклонистам из России Фото: Connection e.V.

Он отмечает, что этот аргумент используется даже тогда, когда у заявителя есть в наличии повестка в военкомат. "Они аргументируют это так: маловероятно, что вас отправят на фронт, потому что вы слишком стары. Или говорят, что в России 25 миллионов резервистов. Почему должны призвать именно вас?"

При этом дезертирам, которые сбежали с поля боя, в Германии действительно предоставляют убежище, отмечает Фридрих. Но в случае уклонистов, по словам правозащитника, "закон интерпретируется таким образом, что направлен против лиц, ищущих убежище".

Процент позитивных решений по убежищу снижается

Согласно данным BAMF, в Германии с начала полномасштабной войны против Украины запросил убежище 4431 мужчина призывного возраста из России. Более чем в половине этих случаев (2476) миграционная служба уже вынесла решение. В большинстве из них (1905) оно формальное, это значит, что заявителя перенаправили в другую страну, которая несет ответственность за предоставление ему убежища.

В тех же случаях, когда Германия взяла на себя ответственность, убежище было предоставлено лишь 159 раз. 412 человек получили отказ. И процент позитивных решений только снижается. Если в 2022 году на четыре предоставленных убежища приходилось шесть отказов, то в 2024 году соотношение - один к девяти. Это подсчитали сотрудники бюро депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер (Clara Bünger), основываясь на данных BAMF.

"Обещание канцлера Шольца предоставить защиту тем, кто не хочет участвовать в войне против Украины, никак не реализуется", - отметила Бюнгер в ответе на запрос DW. "Я призываю правительство дать указание ведомству предоставить широкую защиту российским уклонистам. Это было бы сильным политическим сигналом", - сказала она.

Руди Фридрих тоже выступает за предоставление убежища российским уклонистам. "Поддержать и дать защиту тем, кто отказывается принимать участие в этой войне, дешевле, чем отправлять туда оружие", - говорит он.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Могут ли уклонистов депортировать в Россию?

И Олег, и Дмитрий подали апелляцию на решение BAMF. Возвращаться в Россию они не собираются. На вопрос, что ждет его на родине, Дмитрий отвечает: "Что там ждет людей? Пытки, тюрьма, война и смерть".

"Очень страшно, что в один день ты проснешься, полиция постучит в дверь и скажет: на выход в сторону России", - говорит Олег. Напрямую в Россию их депортировать не могут из-за отсутствия прямого авиасообщения. Но и запрета на депортацию в документах об отказе в убежище нет.

А случаи депортации из Германии в Россию через транзит в другой стране - например, в Сербии -уже были. Тогда речь шла о россиянах, осужденных за преступления. "Что мешает немецким властям распространить эту практику и на уклонистов?" - рассуждает Олег.

Опротестовывать решение BAMF обоим молодым людям предстоит в суде, и это может затянуться на несколько лет. Пока же они могут оставаться в Германии в статусе просителей убежища, но с этим статусом не так-то просто найти работу, учебу или даже снять жилье.

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