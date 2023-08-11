Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Выехавшие за границу россияне пытаются сняться с воинского учета. В военкоматах часто отказывают тем, у кого офицерские звания, настаивая на личной встрече. DW поговорила с людьми, попавшими в такую ситуацию.

25 июля 2023 года Госдума РФ окончательно приняла целый пакет законов, касающихся воинской обязанности. В том числе депутаты проголосовали за увеличение штрафов за нарушения правил воинского учета. Штрафы для тех, кто уехал за пределы страны на срок более полугода и не сообщил об этом в военкомат, выросли с 3 тыс. рублей до 15 тыс. (ст. 21.5 КоАП РФ).

А еще в апреле на официальном сайте правовой информации опубликовали другой закон, согласно которому упрощена процедура уведомления о вызове в военкомат . Если мужчина проигнорировал такое уведомление (в аккаунте "Госуслуг") или не заметил, то его права будут серьезно ограничены - таким лицам заблокируют сделки с недвижимостью, запретят водить машину, регистрироваться как ИП или самозанятым, а также покидать пределы России. Кроме того, им придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. С юридическими последствиями могут столкнуться десятки тысяч мужчин, выехавших из России и продолжающихся числиться в запасе.

Очереди в военкоматы и отказы снять с военного учета

На фоне этих новостей в военкоматы выстроились очереди из россиян - как правило, родственников военнообязанных. Они приходят с доверенностями для снятия их родных с воинского учета, но зачастую им отказывают, ссылаясь на п. 1 ст. 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". В нем (в устаревшей редакции, которой пользуются военкоматы) прописано личное посещение военкомата мужчиной, который хочет сняться с воинского учета.

Здание Минобороны России Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Согласно тому же закону, достаточное основание для этого - выезд за пределы России на срок более 6 месяцев. В приказе Минобороны нет точного перечня документов для снятия с воинского учета, поэтому военкоматы сами определяют соответствующий пакет бумаг. Чаще всего они требуют копии ВНЖ за рубежом, иностранного паспорта, договоров о работе за рубежом и аренде недвижимости, заверенные у нотариуса и переведенные на русский язык.

По данным Eurostat, в 2022 году свыше 90 тыс. россиян получили первичный вид на жительство в странах-членах ЕС . Рекордное их количество - 16 тысяч человек - приходится на Германию, которая кроме того выдала за 2022-й и 2023 годы больше тысячи гуманитарных виз россиянам.

DW пообщалась с теми, кто нашел способ не попасть в российскую армию, но теперь ищет возможность избежать негативных правовых последствий на родине.

Анастасия, 35 лет, Санкт-Петербург: Военком сказал, что у них "приказ сверху никого не снимать"

Анастасия с Антоном (имена изменены по просьбе героев, как и некоторые факты, касающиеся их личных данных) уехали из России летом 2022 года - вторжение РФ в Украину подтолкнуло их к эмиграции, которую планировали ранее. Они проехали восемь стран, в том числе Узбекистан, где Антон (ему 36 лет) сдал языковые экзамены IELTS для поступления на IT-специальность для учебы в Технологическом университете Сиднея. Проконсультировавшись с юристом, собрав все документы и заверив их в российском консульстве, Анастасия вернулась в Санкт-Петербург в июле 2023 года, чтобы снять супруга с воинского учета. В очереди в военкомате она познакомилась с другими женщинами - женами и мамами военнообязанных, - которые пришли с той же целью. "Очередь была огромная - 40-50 человек", - вспоминает девушка.

Реклама службы по контракту в ВС РФ Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

Но в военкомате Анастасии, как и многим другим, отказали. Она смогла добиться приема у замвоенкома Невского района Петербурга Олега Дмитриева. Тот объяснил, что к ним "пришел приказ сверху": снимать с воинского учета по доверенности никого нельзя. В письменном отказе Анастасии пояснили, что "снятие и постановка на воинский учет по доверенности не предусмотрена", "обязанности по воинскому учету гражданин должен исполнять лично", а "для снятия с учета при переезде граждане обязаны явиться". Там же стояла ссылка на Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В письме ничего не говорилось о законодательных изменениях, которые были приняты весной 2023 года, подчеркивает Анастасия. Тогда появилась возможность подать заявление на снятие с воинского учета через электронную систему "Госуслуги".

"Они (военкомат. - Ред.), кажется, искренне не в курсе внесенных в закон изменений - у них просто нет интернета, работают по бумажкам. Поэтому, видимо, не получают заявления через "Госуслуги". Через эту систему я пыталась подать документы, но ответ так и не пришел", - посетовала Анастасия.

Андрей, 28 лет, Химки: Объявление об отказах вывесили на двери военкомата

Молодой человек уехал из РФ в 2022 году, спасаясь от мобилизации. В армии Андрей не служил, но у него лейтенантское звание, которое ему присвоили после окончания военной кафедры в университете, где парень учился на инженера. Перебравшись в сентябре 2022 года в ОАЭ, Андрей смог быстро найти там работу и жилье.

Солдаты-срочники российской армии, ноябрь 2022 года Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance

Собеседник DW опасается, что в случае новой волны мобилизации и неявки по повестке его банковские счета в России могут заблокировать. Возвращаться в РФ Андрей не рискует, поэтому попытался сняться с воинского учета через "Госуслуги". В конце июля ему пришел ответ из военкомата города Химки в Подмосковье. В нем перечислялись причины отказа, в том числе "неявка гражданина с оригиналами документов".

Андрей говорит, что в военкомат с доверенностью ходила его жена - безрезультатно. Она прислала мужу фотографию объявления, которую вывесили на двери военкомата: отказ всем, кто пришел снимать родственников с воинского учета по доверенности. "Думаю, отказ на самом деле связан с тем, что, к сожалению, в нашей стране все делается через одно место. Держать в статусе военнообязанных тех, кто уехал - почти то же, что держать "мертвые души".

Для наших властей это нелогично, так как искажает статистику для целей воинского учета. Но у военкома наверняка есть KPI (ключевые показатели эффективности. - Ред.) по количеству снятых с учета. Возможно, есть какой-то негласный приказ - не снимать с учета по доверенности", - добавляет Андрей. Он планирует обратиться за помощью к юристам.

Даниил, 25 лет, Томск: Сняли с воинского учета со второй попытки

Даниил перебрался в Ригу по латвийской госпрограмме репатриации летом 2022 года, еще до объявления "частичной мобилизации". Вторжение России в Украину, по словам Даниила, подтолкнуло его к тому, что давно откладывал - уехать на родину предков, в Латвию. Сам он в российской армии не служил. Сняться с воинского учета решил из-за законодательных нововведений, чтобы изредка была возможность приезжать обратно в Россию, не опасаясь получения повестки.

В посольстве РФ в Риге Даниил оформил доверенность на родственника и сделал ксерокопию вида на жительства - все, что требовали в томском военкомате. "В первый визит моей маме отказали, сказали, чтобы я лично приехал в Томск. Но она не сдалась, пришла на следующий день, когда были другие сотрудники. Документы приняли, военный билет забрали и выдали справку, что снят с воинского учета", - рассказал Даниил.

Михаил, 37 лет, Москва: У меня офицерское звание и опыт службы, таких сейчас не хватает в армии РФ

Михаил - IT-специалист, в 2015 году эмигрировавший в США. До этого он два года отслужил в российской армии по контракту. В Америке устроился специалистом по data science в финансах, компания обеспечивала визовую поддержку и оформление ВНЖ. В России Михаил числится в 1 категории запаса и с этим связывает свой призыв в армию - по месту его прописки пришла повестка еще осенью 2022 года. "Вроде бы пишут, что в России сейчас нехватка именно младшего командного состава", - предполагает он.

Электронную повестку в России юридически приравняли к бумажной Фото: Nikita Jolkver/DW

Михаил пытался удаленно - через "Госуслуги" - сняться с воинского учета, но получил отказ уже на следующий день. В ответе утверждалось, что он предоставил неполный комплект документов, и говорилось о необходимости приложить справку о нахождении на консульском учете в российском посольства в США. Михаил планирует сделать вторую попытку, заручившись помощью адвоката. Мужчина не исключает, что через несколько лет захочет приехать на родину: "Обычно бюрократическая машина очень медленная - и еще годы (если не десятилетия) потом будут откатывать назад все "незаконные решения".

Иван, 32 года, Рубцовск (Алтайский край): Вот так патриоты, вас здесь таких много

После начала "частичной мобилизации" в России Иван вместе с женой улетел в Турцию, где они прожили уже восемь месяцев, оформив туристический ВНЖ. Летом супруги решили вернуться, чтобы заверить все документы у нотариуса. Иван улетел потом назад в Турцию, а его супруга отправилась в военкомат с доверенностью от мужа. Но сотрудницу военкомата, поясняет Иван, не устроило в копии его загранпаспорта отсутствие штампа о вылете из РФ. Она пообещала сделать некую "пометку об отсутствии в России", но снимать с учета отказалась.

"Она настаивала, что нужно было перед вылетом за границу придти лично и сняться с учета - иначе есть ощущение, что я еще в России. На выходе мою супругу толкнула одна из сотрудниц военкомата и сказала грубым презрительным тоном: "Вот так патриоты, вас здесь таких много", - поделился Иван.

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