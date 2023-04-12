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Военкомат в СимферополеФото: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO
ПолитикаРоссия

Десятки тысяч подписали петицию против электронных повесток

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Самарский журналист опубликовал на сайте Change.org петицию с призывом отменить электронные повестки. Их он назвал "надругательством над нашими правами и свободами".

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Самарский журналист Сергей Подсытник в среду, 12 апреля, разместил на сайте Change.org петицию с призывом отменить принятые накануне Госдумой и Советом Федерации поправки, предусматривающие введение электронных повесток в армию.

"Эти поправки нарушают наши права. Поражение гражданина в правах без суда невозможно. Теперь этим правом наделили сотрудников военкоматов", - говорится в петиции. Подсытник обращает внимание на то, что сервис "Госуслуги", через которые планируется вручать россиянам повестки, обладает рядом уязвимостей, кроме того, не у всех жителей страны есть доступ к своим аккаунтам на этом сервисе, а почти 30 процентов россиян старше 30 лет не являются активными пользователями интернета.

Не явившиеся в военкоматы будут поражены в правах

Согласно принятым поправкам, если призывник не получил бумажную повестку и не заходил в свой аккаунт на "Госуслугах", повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после ее появления в реестре повесток. Тогда же ему запретят выезд из страны. А через 20 дней будут вводиться новые запреты - те, кто не явился в военкомат, не смогут стать индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.

"Забрать у людей возможность продавать недвижимость, управлять машиной или выезжать за границу по требованию человека без профильного юридического образования - это надругательство над нашими правами и свободами", - говорится в петиции. На момент публикации новости ее подписали более 30 тысяч человек, и их количество быстро растет. Для вступления в силу поправкам необходима подпись Владимира Путина и его обнародование.

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Петиция на сайте Change.org

www.change.org
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