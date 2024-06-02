Число расследований преступлений РФ в Украине резко возросло

По данным немецкого советника Генпрокуратуры Украины, с конца 2022 года количество подозреваемых со стороны России выросло почти в 2,5 раза. Среди преступлений - похищения украинских детей и удары РФ по невоенным целям.

Число подозреваемых в военных преступлениях в Украине со стороны России резко возросло: в настоящее время зарегистрировано около 133 тысяч таких расследований, заявил немецкий советник Генеральной прокуратуры Украины Клаус Хоффман (Klaus Hoffmann). "Это колоссальный рост", - сказал он газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в ходе беседы с экспертами, опубликованной в воскресенье, 2 июня. По состоянию на конец 2022 года насчитывалось порядка 56 тысяч таких разбирательств, уточнил советник.

В качестве примеров Хоффман привел российские авиаудары по гражданским объектам, а также похищения и насильственное усыновление украинских детей. Он не хотел бы предвосхищать юридическое решение, однако, по его личному мнению, действия России "можно охарактеризовать только как террор против гражданского населения", сказал он газете. Многие из предполагаемых преступлений были задокументированы в том числе российской стороной, поскольку ответственные за совершение зверств лица были удостоены наград властями РФ.

Как уточняет агентство dpa, после начала войны России против Украины Клаус Хоффман стал советником украинской Генпрокуратуры. В прошлом он расследовал военные преступления в бывшей Югославии, в частности, для Трибунала ООН по военным преступлениям в Гааге.

Война оставляет "огромный шрам в детских душах"

Другой участник встречи экспертов - Томас Бертольд (Thomas Berthold) из организации помощи детям Terre des Hommes - на вопрос о положении детей в Украине сказал: "Боль, которую мы испытываем, огромна". Европейский координатор организации отметил, что его особенно тронула встреча с восьмилетним мальчиком, который сказал, что "желает, чтобы его отцу было хорошо на небесах". Память ребенка об отце может угаснуть, подчеркнул Бертольд, но "шрам, который это оставляет в душах детей - огромен".

По словам эксперта, различные организации помощи детям в Украине постоянно сталкиваются с тем, что дети испытывают большие страдания во время агрессивной российской войны. Он уточнил, что в таких невыносимых условиях у детей значительно увеличиваются случаи эпилепсии, депрессии, других подобных заболеваний и их рецидивов, пишет NOZ.

В ФРГ собрано 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине

По данным министерства юстиции Германии от 18 февраля 2024 года, власти собрали более 500 свидетельств, касающихся военных преступлений в Украине, и опросили более 160 свидетелей. "Мы хотим убедить жертв и очевидцев травмирующих событий поделиться с полицией тем, что они пережили", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Бушман напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. По словам министра, для Германии это означает, что нужно продолжать сбор доказательств. "Любое фото и любое видео, например, на смартфоне может помочь расследованию. Тот, кто удаляет такие материалы, лишь пособничает российским военным преступникам", - подчеркнул Марко Бушман.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, также имеющей прямое отношение к процессам насильственного усыновления депортированных украинских детей.

В ходе российской агрессии погибли около 550 украинских детей

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 547 детей погибли и более 1348 получили ранения различной степени тяжести (с начала полномасштабного вторжения РФ. - Ред.)", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины, опубликованном 24 мая.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ​​​​​​​) в конце апреля сообщил, что количество погибших украинских детей в связи с российской агрессией в первом квартале 2024 года увеличилось почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала полномасштабной войны были убиты или ранены по меньшей мере 1993 ребенка, заявила организация 13 мая.