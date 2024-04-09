Киев обвиняет РФ в убийствах 54 военнопленных с 2022 года

В Украине возбуждены 27 уголовных дел против российских военных по фактам расправ над украинскими пленными. Всего Киеву известно о 54 подобных случаях.

Следственным органам Украины известно о 54 случаях расстрела российскими солдатами украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения. Об этом во вторник, 9 апреля, в эфире телеканала "Суспільне" сообщил глава департамента прокуратуры по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов. Он указал, что в общей сложности по факту подобных преступлений, которые фиксируются начиная с марта 2022 года, возбуждено 27 уголовных дел.

Комментируя видео с расстрелом украинских военнопленных, распространенное в соцсетях в минувшее воскресенье, 7 апреля, Белоусов заявил, что, по предварительной информации, это преступление произошло возле села Крынки на оккупированной части Херсонской области, однако подчеркнул, что детали проверяются.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщил, что обратился в связи с этим инцидентом в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием зафиксировать факт нарушения международных гуманитарных законов.

"Это не единичный случай, а свидетельство политики РФ"

Белоусов также добавил, что "это не единичный случай, а свидетельство российской политики". По его словам, в отношении одного российского военного суд уже вынес приговор за убийство украинского защитника на Черниговщине, однако в большинстве случаев расследование затрудняется тем, что украинские следователи не имеют доступа ни к месту происшествия, ни к телу погибшего.

Только с начала декабря 2023 года по конец февраля ООН получила сообщения о 12 инцидентах, в ходе которых были расстреляны по меньшей мере 32 украинских военнопленных. Наблюдатели ООН смогли подтвердить три случая, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) , которая заявила о резком росте числа заслуживающих доверия сообщений о расправах над украинскими военнопленными. В то же время в 2022-м и начале 2023 года также были зафиксированы случаи расстрела украинскими военнослужащими 25 российских военнопленных.

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