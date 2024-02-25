В Украине расследуют возможный расстрел россиянами пленных

После появления в соцсетях видео, на котором, как утверждается, запечатлен расстрел россиянами пленных ВСУ, Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по статье о нарушении законов войны.

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством в связи с публикацией в Telegram видео, на котором, как утверждается, изображен расстрел безоружных украинских военнопленных российскими военными между селами Ивановское и Хромово в Донецкой области Украины. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщила в Telegram пресс-служба генпрокурора Украины .

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о расстреле украинских пленных, который, по его сведениям, произошел в Бахмутском районе Донецкой области. По словам омбудсмена, при этом погибли по меньшей мере семеро украинских солдат.

В соцсетях с 24 февраля - дня второй годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину - курсирует видеоролик , на котором, как утверждают авторы, камерой с беспилотного летательного аппарата запечатлен момент расстрела. Подлинность записи к моменту публикации установить было невозможно.

Генпрокуратура: Идут расследования убийств 45 украинских военнопленных

Как пишет украинский проект DeepState, трагическое событие произошло в районе Ивановского под Бахмутом. По его сведениям, погибшие военнослужащие служили, вероятно, в 92-й отдельной штурмовой бригаде. При этом расстрелянных было не семеро, а девять человек, утверждают в DeepState .

По данным Генпрокуратуры Украины, сейчас в стране расследуют 19 уголовных дел по фактам убийства 45 украинских военнопленных.

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