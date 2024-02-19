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Украина расследует вероятный расстрел пленных под Донецком

Павел Мыльников
19 февраля 2024 г.

Расследование идет по статье о нарушении законов и обычаев войны после публикаций о расстреле шести раненых пленных бойцов ВСУ в Авдеевке и двух - под Веселым, пишет Донецкая областная прокуратура.

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Силуэты военнослужащих
И Россия, и Украина обвиняли друг друга в расстреле военнопленныхФото: Zurab Kurtsikidze/epa/dpa/picture alliance

Украина расследует предполагаемые расстрелы украинских военнопленных в городе Авдеевка и селе Веселое Донецкой области. Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, сообщила Донецкая областная прокуратура в воскресенье, 18 февраля.

Несколькими часами ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о расстреле шести пленных Вооруженных сил Украины на позиции в Авдеевке, пояснили следователи. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации, указала прокуратура. Информацию о вероятном расстреле в этом населенном пункте выясняют, пока нет возможности подтвердить ее или опровергнуть, заявил изданию "Суспільне" спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Кроме того, утром 18 февраля российские военные расстреляли двоих украинских военнослужащих в окрестностях Веселого, сообщили Сухопутные силы ВСУ. Украинцы опубликовали запись с камеры беспилотного летательного аппарата, на которой виден человек в военной форме, по очереди стреляющий в двух человек. По данным украинской стороны, речь идет о двух захваченных в плен бойцах ВСУ.

Выход ВСУ из Авдеевки

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский накануне сообщил о выходе ВСУ из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По словам Тарнавского, несколько украинских военнослужащих попали в плен под давлением превосходящих сил россиян. Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года.

Российские официальные лица на момент публикации не комментировали утверждения о вероятном расстреле в Донецкой области. Ранее и Россия, и Украина обвиняли друг друга в расстреле сдавшихся в плен военных.

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