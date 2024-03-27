В ООН сообщают о росте числа казней украинских военнопленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала доклад по итогам наблюдения за ситуацией с правами человека там в период с декабря 2023 по февраль 2024 года.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) во вторник, 26 марта, обнародовала очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине. Он охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года и говорит о "резком росте числа заслуживающих доверия сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных".

В докладе подробно изложена информация, полученная сотрудниками ММПЧУ в ходе бесед с 60 недавно освобожденными украинскими военнопленными. "Почти каждый из опрошенных нами украинских военнопленных рассказывал о том, что российские военнослужащие или должностные лица пытали его во время плена, неоднократно избивали, применяли электрошок, угрожали расстрелом, заставляли подолгу стоять в сложных позах и имитировали казнь. Более половины из них подверглись сексуальному насилию, - комментирует содержание документа Даниэль Белл, возглавляющая Мониторинговую миссию ООН. - Большинство военнопленных также рассказывали о страданиях, которые они переживали из-за того, что им не разрешали общаться со своими семьями, лишали адекватного питания и медицинской помощи".

Казни украинских военнопленных

Кроме прочего, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года ММПЧУ зафиксировала "заслуживающие доверия заявления о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в ходе 12 отдельных инцидентов, что значительно больше, чем за любой предыдущий период". "Миссия провела независимую проверку трех инцидентов", - отмечается на сайте организации .

Доклад содержит и результаты опроса 44 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену в городах Днепр, Харьков, Львов, Николаев, Сумы, а также в Винницкой и Запорожской областях. Эти российские пленные не заявляли о пытках в местах в содержания, однако "предоставили заслуживающие доверия сообщения о пытках и жестоком обращении в дороге, после их эвакуации с поля боя".

Число жертв среди мирного населения

По данным ММПЧУ, за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, в результате насилия, связанного с войной России против Украины, погибли 429 мирных жителей, еще 1374 получили ранения. "Существенная активизация ракетных обстрелов и барражирующих боеприпасов со стороны Российской Федерации в конце декабря и январе привела к резкому росту жертв среди гражданского населения в районах, удаленных от линии фронта, при этом общее число жертв среди гражданского населения оставалось сопоставимым с предыдущим периодом", - констатируют авторы доклада.

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