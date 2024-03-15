ООН: Украинских военнопленных в РФ систематически пытают

Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине утверждает, что украинские военные подвергаются в российском плену систематическим и жестоким пыткам. Авторы доклада квалифицируют их как военные преступления.

Находящиеся в российском плену украинские военнослужащие месяцами подвергаются пыткам. К такому выводу пришли члены комиссии Совета ООН по правам человека, занимающейся расследованием событий на Украине, которые в пятницу, 15 марта, представили в Женеве доклад на эту тему. В нем указывается, что военнопленных в России регулярно жестоко избивают и пытают электрическим током, в частности в области гениталий.

Авторы доклада утверждают, что такое "ужасающее" обращение с пленными является систематическим и широко распространенным.

Среди прочего в документе описывается случай, когда одному мужчине в плену сломали копчик, ключицу и зубы. Он также рассказал экспертам ООН, что его избивали до такой степени, что у него шла кровь из заднего прохода. В отчаянии пленный пытался покончить жизнь самоубийством. После освобождения ему пришлось перенести 36 операций.

Из-за голода пленные вынуждены есть червей, мыло, бумагу

Согласно докладу, захваченные военные содержатся в плену от 9 до 15 месяцев - как в России, так и на украинской территории. "Рассказы жертв свидетельствуют о том, что они жестоко и постоянно подвергаются сильной боли и страданиям в течение почти всего периода содержания под стражей", - указывают члены комиссии ООН. По их данным, заключенные также страдают от голода и поэтому вынуждены есть червей, мыло, бумагу и собачий корм.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине квалифицирует пытки, применяемые российскими военнослужащими и сотрудниками тюрем, как военные преступления.

В докладе также описаны пытки, изнасилования и прочие сексуальные преступления в отношении украинских граждан.

Продолжающиеся российские обстрелы гражданских зданий и убийства мирных жителей в Украине комиссия также расценивает как нарушение международного гуманитарного права.

Смотрите также: