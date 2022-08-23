Зеленский: Нет условий для прекращения огня

По словам президента Украины, позиция Киева заключается в том, что "Минска-3" или "Минска-5" не будет. "Это ловушка, мы останемся без юга нашего государства", - заявил Зеленский отвечая на вопрос DW.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на настоящий момент нет условий для прекращения огня в ходе развязанной Россией войны. На пресс-конференции по итогам "Крымской платформы" и приуроченной ко Дню независимости, он, отвечая на вопрос DW, возможно ли завершить войну к зиме, указал во вторник, 23 августа: "Мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к вопросу завершения, к режиму прекращения огня, и говорить с РФ. В том месте, где мы находимся, мы еще не готовы к режиму прекращения огня".

По словам главы украинского государства, позиция Киева в ответ на такие сигналы заключается в том, что "Минска-3", "Минска-5" или 7 не будет: "Мы в эти игры не будем играть, мы так потеряли часть наших территорий. Потому что это ловушка (…), мы останемся без юга нашего государства".

Владимир Зеленский уверен, что затем, в течение нескольких лет, когда будут ставиться "какие-то условия", Украина не будет иметь выхода к морю, "ничего не будем иметь". После чего, по его мнению, российские войска "развернутся за год и пойдут в Николаев, в Одессу"… "А потом еще раз захотят вернуться, например, к нашей столице. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы только успокоить РФ, Украина не будет", - заверил глава государства.

Из плена возвращено 144 защитника Мариуполя

Президент Украины также ответил на вопрос о том, как развивается ситуация с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, какова вероятность их обмена. По словам Зеленского, пока было возвращено 144 человека, но это только "официальная часть". "А были некоторые люди, которые возвращались неофициально", - добавил президент. Зеленский пообещал рассказать подробности о том, кто и как с украинской стороны занимается обменом военнопленных, "когда будет результат".

Украинский лидер в очередной раз напомнил, что любая попытка "судилища или тех или иных страшных шагов" в отношении военнопленных приведет к тому, что "можно будет забыть о какой-либо дипломатии".

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