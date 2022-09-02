США не выдали визу главе МВД РФ Колокольцеву

Власти США не выдали визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб стран ООН (UNCOPS 2022), которая проходила в Нью-Йорке с 30 августа по 1 сентября. Отказ получили и все остальные члены российской делегации. Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.



Платформа UNCOPS 2022 предоставляет руководителям профильных ведомств возможность обсудить, как позволяют реагировать правоохранительная деятельность ООН и работа национальных полицейских служб на глобальные проблемы безопасности, включая техногенные и природные кризисы.

В черном списке в США - с 2018 года

Владимир Колокольцев подпал под санкции Европейского Союза и Великобритании после начала войны РФ против Украины - соответственно в конце февраля и в марте 2022 года. В черном списке США он числится еще с апреля 2018 года - в связи с подозрением во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Однако в июне 2018 года визу в США он получил и смог участвовать в форуме UNCOPS. "Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - заявил тогда Колокольцев.

Обвинения со стороны Совета Европы

В 2021 году комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность массовыми задержаниями гражданских активистов и жестокостью полиции в России в ходе разгона акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В письме Миятович министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, попавшем в распоряжение DW, указывалось, что действия российских властей нарушают целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 3 о праве не подвергаться насилию и статью 11 о праве на свободу собраний.

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