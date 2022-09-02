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Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/S. Guneev
ПолитикаРоссия

США не выдали визу главе МВД РФ Колокольцеву

Екатерина Венкина
46 мин. назад

Владимир Колокольцев не смог принять участие во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил Василий Небензя.

https://www.dw.com/ru/ssa-ne-vydali-vizu-glave-mvd-rf-kolokolcevu/a-62998641

Власти США не выдали визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб стран ООН (UNCOPS 2022), которая проходила в Нью-Йорке с 30 августа по 1 сентября. Отказ получили и все остальные члены российской делегации. Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Платформа UNCOPS 2022 предоставляет руководителям профильных ведомств возможность обсудить, как позволяют реагировать правоохранительная деятельность ООН и работа национальных полицейских служб на глобальные проблемы безопасности, включая техногенные и природные кризисы.

В черном списке в США - с 2018 года

Владимир Колокольцев подпал под санкции Европейского Союза и Великобритании после начала войны РФ против Украины - соответственно в конце февраля и в марте 2022 года. В черном списке США он числится еще с апреля 2018 года - в связи с подозрением во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Однако в июне 2018 года визу в США он получил и смог участвовать в форуме UNCOPS. "Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - заявил тогда Колокольцев. 

Обвинения со стороны Совета Европы

В 2021 году комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность массовыми задержаниями гражданских активистов и жестокостью полиции в России в ходе разгона акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В письме Миятович министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, попавшем в распоряжение DW, указывалось, что действия российских властей нарушают целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 3 о праве не подвергаться насилию и статью 11 о праве на свободу собраний.

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