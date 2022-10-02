Российского посла вызвали в МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии вслед за рядом других стран Европы вызвало посла России в ФРГ Сергея Нечаева в ведомство, сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.

Нечаев был "незамедлительно вызван в министерство иностранных дел", пишет dpa. Как отмечает агентство, таким образом правительство Германии реагирует на дальнейшую эскалацию войны России в Украине и аннексию четырех украинских регионов.

Европейские страны вызывают послов РФ в МИД

Ранее МИД Италии вызвал посла России в стране Сергея Разова. По итогам будет подготовлен комментарий, сообщили в российском посольстве. О вызове в МИД российских послов также сообщили власти Бельгии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

"Швеция решительно осуждает действия России, которые являются нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Сегодня мы сообщили об этом послу России", - сообщили в МИД Швеции.

"Незаконная аннексия Россией совершенно неприемлема. В 21 веке нет места такому насильственному империализму. Поэтому мы вызовем российского посла. Наше послание будет громким и ясным: территория Украины должна и останется территорией Украины", - написал глава министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра

"Я вызвал посла России Андрея Келина, чтобы выразить самый решительный протест против заявления Путина о незаконной аннексии суверенной украинской территории", - сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Смотрите также: