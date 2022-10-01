Украина обратилась в Международный суд из-за "референдумов"

Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попытки России аннексировать оккупированные территории. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 30 сентября.

"После попыток Путина аннексии Украина официально уведомила Международный суд, что этот шаг грубо нарушает его юридически обязывающий Приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем Суд рассмотреть дело по существу как можно скорее", - написал Кулеба.

Глава украинского МИД сослался на вынесенное 16 марта постановление Международного суда ООН о том, что российские власти должны немедленно остановить войну в Украине. В решении суда также говорилось, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению.

Аннексия Россией территорий Украины

Накануне в Кремле были подписаны так называемые "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Кремль планирует оформить аннексию после одобрения Конституционным судом и принятия Думой и Советом Федерации соответствующего закона.

"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на местах", - подчеркнул Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не будет вести переговоры c Путиным, так как с ним невозможно договориться о "сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях". "Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", - сказал он

Во время голосования в Совбезе ООН по резолюции с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины документ поддержали 10 стран. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались, а Россия наложила на резолюцию вето. США, ЕС и страны НАТО неоднократно заявляли, что никогда не признают результаты "референдумов".

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