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Владимир ПутинФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
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Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

Лиза Ламбрехт
4 ч. назад

Путин подписал указы о "суверенитете" и "независимости" Херсонской и Запорожской областей Украины. Ожидается, что 30 сентября РФ объявит об аннексии четырех украинских регионов.

https://www.dw.com/ru/putin-priznal-nezavisimost-hersonskoj-i-zaporozskoj-oblastej-ukrainy/a-63290570

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" и "суверенитета" Херсонской и Запорожской областей Украины. Документы опубликованы на портале правовой информации в ночь на пятницу, 30 сентября.

Войска РФ оккупировали лишь часть территорий этих областей в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину. В частности, областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

Ранее стало известно, что 30 сентября в России намерены объявить об аннексии четырех регионов Украины. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 30 сентября будут подписаны "договоры о вступлении в РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей Украины, в которых РФ провела так называемые "референдумы". На мероприятии ожидается большое выступление Путина.

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Владимир Путин

Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

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