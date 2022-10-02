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Акция протеста в Лейпциге против роста цен в ФРГ на продовольствие и электроэнергию, 5 сентября 2020 года
Акция протеста в Лейпциге против роста цен в ФРГ на продовольствие и электроэнергию, 5 сентября 2020 годаФото: Christian Mang/REUTERS
ПолитикаГермания

В Саксонии сотни людей вышли на акцию протеста

Даниил Сотников
1 ч. назад

Более тысячи жителей города Цвиккау вышли на акцию протеста против политики федерального правительства и роста цен на энергию.

https://www.dw.com/ru/v-saksonii-sotni-ludej-vysli-na-akciu-protesta/a-63315559

В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.

Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония".

Акции протеста по понедельникам

Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.

С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства. Нынешние акции протеста следуют традиции понедельничных демонстраций, возникшей на закате ГДР в 1989 году.

В минувший понедельник акции в федеральных землях на востоке Германии собрали тысячи людей. В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, по данным полиции, в 20 различных местах собрались в общей сложности около 11 тысяч человек. В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3000 человек. Тысячи протестующих вышли на улицы городов Тюрингии.

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