  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Акция протеста в Шверине 20 сентября
Акция протеста в Шверине 20 сентябряФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

В Германии прошли акции протеста против роста цен

Даниил Сотников
38 мин. назад

В восточных городах Германии прошли очередные акции протеста против политики федерального правительства.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-prosli-akcii-protesta-protiv-rosta-cen/a-63248069

В федеральных землях на востоке Германии тысячи людей вышли на акции протеста против роста цен, а также с призывами отменить санкции против России и прекратить поставлять оружие Украине. Об этом сообщает агентство dpa в понедельник, 26 сентября.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, по данным полиции, в 20 различных местах собрались в общей сложности около 11 тысяч человек. В городе Нойбранденбург демонстранты, в том числе требовали прекратить поставки оружия Украине и ограничить цены на энергоносители.

В Шверине участники акции призывали к отмене санкций против России и к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3000 человек. "Тысячи" людей вышли на улицы городов земли Тюрингия, пишет dpa. В Лейпциге в Саксонии, по данным полиции, собралось около 1000 демонстрантов.

Протесты по понедельникам

С начала российского вторжения в Украину и из-за последовавшего за этим ростом цен на энергоносители в Европе в Германии регулярно проходят акции протеста противников политики федерального правительства. Одновременно люди выходит и на акции в поддержку Украины. 

В сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала немцев начиная с 5 сентября выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства. Нынешние акции протеста следуют традиции понедельничных демонстраций, возникшей на закате ГДР в 1989 году.

Смотрите также:

Немцы боятся холодной зимы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Владимир Путин пригрозил ЕС прекратить поставки нефти, газа и мазута. И добавил: "Мерзни, мерзни волчий хвост".
Политика
7 сентября 2022 г.
02:52 мин.
Станок-качалка нефти на фоне ночного неба

Что влияет на рынок нефти больше, чем война в Украине, эмбарго и ОПЕК+

Что влияет на рынок нефти больше, чем война в Украине, эмбарго и ОПЕК+

Цены на нефть упали на уровень середины января. Мировой рынок опасается уже не дефицита топлива, а его возможного избытка из-за ужесточения на Западе борьбы с инфляцией.
Экономика и бизнес
10 ч. назад
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Не только Шрёдер. В ФРГ составляют "реестр" лоббистов "Газпрома"

Не только Шрёдер. В ФРГ составляют "реестр" лоббистов "Газпрома"

Какие немецкие политики и общественные организации помогали Москве усиливать газовую зависимость Германии от России? Журналисты-расследователи из Correсtiv представили свое досье.
Экономика и бизнес
25 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Газопровод "Северный поток-1"

В обеих нитках "Северного потока" упало давление

Экономика и бизнес
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Евгений Вагнер", которого за поставки питания для высших должных лиц в России называют "поваром Путина", в кухонном фартуке и с поварёшкой в руки говорит: "Да, я люблю Вагнера".

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Политика
12 ч. назад
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
13 ч. назад
Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономика и бизнес
17 ч. назад
Выцарапанная на стене молитва и отсчет дней в застенках в Балаклее, 13 сентября 2022 года

"Как в 30-е годы": рассказы очевидцев оккупации Балаклеи

"Как в 30-е годы": рассказы очевидцев оккупации Балаклеи

Конфликты
13 ч. назад
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
14 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
15 ч. назад
На главную страницу