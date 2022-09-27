В Германии прошли акции протеста против роста цен

В федеральных землях на востоке Германии тысячи людей вышли на акции протеста против роста цен, а также с призывами отменить санкции против России и прекратить поставлять оружие Украине. Об этом сообщает агентство dpa в понедельник, 26 сентября.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, по данным полиции, в 20 различных местах собрались в общей сложности около 11 тысяч человек. В городе Нойбранденбург демонстранты, в том числе требовали прекратить поставки оружия Украине и ограничить цены на энергоносители.

В Шверине участники акции призывали к отмене санкций против России и к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3000 человек. "Тысячи" людей вышли на улицы городов земли Тюрингия, пишет dpa. В Лейпциге в Саксонии, по данным полиции, собралось около 1000 демонстрантов.

Протесты по понедельникам

С начала российского вторжения в Украину и из-за последовавшего за этим ростом цен на энергоносители в Европе в Германии регулярно проходят акции протеста противников политики федерального правительства. Одновременно люди выходит и на акции в поддержку Украины.

В сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала немцев начиная с 5 сентября выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства. Нынешние акции протеста следуют традиции понедельничных демонстраций, возникшей на закате ГДР в 1989 году.

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