В ЕС приняли меры смягчения нагрузки на потребителей энергии

Компании, извлекающие в ходе энергетического кризиса "сверхприбыли", обяжут в ЕС выплачивать миллиардные "взносы солидарности", чтобы смягчить последствие резкого роста цен на электроэнергию для потребителей.

На фоне резкого роста цен на электроэнергию министры энергетики стран-членов Евросоюза в пятницу, 30 сентября, согласовали экстренный пакет мер по смягчению финансовой нагрузки на потребителей.

Кроме прочего, эти меры обязывают нефтяные и другие компании, доходы которых существенно выросли на фоне энергетического кризиса, платить так называемый "взнос солидарности", который, как ожидается, будет измеряться миллиардными суммами. Между тем единства по вопросу ограничения цены на импорт газа, в том числе из США, достигнуто не было.

Какие предприятия будут платить "сбор солидарности"

Выступая в Брюсселе, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) приветствовал принятие этих мер и обещал обеспечить их быстрое внедрение. Теперь правительство Германии сможет забирать часть "сверхприбыли" компаний, которые сравнительно дешево производят энергию на АЭС или электростанциях, работающих на буром угле или перерабатывающих энергию ветра и солнца, если их нынешние доходы превышают средние доходы последних трех лет более чем на 20 процентов.

Кроме того, на время энергетического кризиса в странах-членах ЕС вступает в силу обязанность экономить энергию. Цель этого шага - сократить потребление энергии в каждой стране как минимум на 5 процентов, чтобы успокоить энергетические рынки и допустить дальнейшего повышения цен. По данным европейского статистического ведомства Eurostat, в сентябре электроэнергия в ЕС подорожала на 40 процентов в годовом исчислении.

План по стабилизации цен на энергию в ФРГ

Накануне, 29 сентября, правительство ФРГ представило план по стабилизации цен, призванный смягчить для потребителей последствия резкого подорожания электроэнергии. На эту программу помощи, предусматривающую ограничение цен на газ и отказ от запланированной газовой наценки, будет выделено 200 млрд евро, полученных за счет новых кредитов.

Комментируя меры других государств ЕС по смягчению последствий энергетического кризиса для потребителей, министр энергетики Люксембурга Клод Турмес раскритиковал "гонку правительств", которые, по его словам, пытаются превзойти друг друга в объеме таких мер.

А премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в Риме, призвал Европу "проявить единство в кризисе" и предупредил о последствиях "опасных и неоправданных искажений внутреннего рынка", которые могут произойти, если страны ЕС начнут соревноваться в масштабе пакетов помощи.

Споры об ограничении цен на импорт энергоносителей в ЕС

Еще одним вопросом, по которому правительства стран-членов ЕС не могут найти компромисса, является возможное введение верхней ценовой границы на импорт энергоносителей. 15 стран Евросоюза поддерживают эту идею, а Германия и некоторые другие государства - отвергают ее. Роберт Хабек опасается, в частности, "ограничений поставок", возможных при таком сценарии. Австрийская министр экономики Леоноре Гевесслер также хочет воздержаться от "экспериментов за счет надежности снабжения".

В свою очередь люксембургский министр экономики Турмес призвал ЕС срочно провести переговоры на эту тему с президентом США Джо Байденом. "Лучшим проявлением солидарности со стороны США были бы поставки энергии по цене, которая не приведет нас (ЕС. - Ред.) к рецессии", - подчеркнул он.

Ожидается, что Еврокомиссия представит свой план в этой сфере 4 октября.

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