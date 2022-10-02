КС России признал договоры об аннексии украинских областей

Одобрение судом - один из шагов в процедуре формальной аннексии украинских территорий Россией.

Конституционный суд России одобрил так называемые договоры о "принятии в состав Российской Федерации" оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Об этом сообщается на сайте суда в воскресенье, 2 октября.

Таким образом, Конституционный суд посчитал соответствующими российским законам "договоры о принятии в состав России" украинских Запорожской и Херсонской областей, а также "ДНР" и "ЛНР".

Одобрение судом - один из шагов в формальной процедуре аннексии украинских территорий Россией. Теперь президент России Владимир Путин должен будет направить договоры на ратификацию в Госдуму и одновременно внести федеральный конституционный закон о "принятии новых регионов".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент рассмотрит проекты законов в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Попытка аннексии Россией территорий Украины

Так называемые "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей были подписаны в Кремле 30 сентября. Им предшествовали псевдореферендумы на оккупированных территориях.

При этом, как отметил глава МИД Украины, Дмитрий Кулеба, "пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на местах".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не будет вести переговоры c Путиным, так как с ним невозможно договориться о "сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях". "Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", - сказал он

США, ЕС и страны НАТО неоднократно заявляли, что никогда не признают результаты "референдумов". Во время голосования в Совбезе ООН по резолюции с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины документ поддержали 10 стран. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались, а Россия наложила на резолюцию вето.

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