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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance
Конституционный суд РФ
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Суд высшей инстанции в Российской Федерации.
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Новости
4 ч. назад
4 ч. назад
Украина ввела санкции в отношении главы КС России Зорькина
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Контекст
Суд в Москве счел иск СМИ нарушением конституционного строя
Суд в Москве счел иск СМИ нарушением конституционного строя
Издание Sota Vision пожаловалось в Тверской суд Москвы на отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина.
Политика
11.02.2021
11 февраля 2021 г.
В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина
В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина
Поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина ранее была внесена в Конституцию РФ по итогам голосования.
Политика
17.11.2020
17 ноября 2020 г.
Венецианская комиссия критикует поправки к Конституции РФ
Венецианская комиссия критикует поправки к Конституции РФ
Нововведения в Основной закон РФ делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, считают эксперты.
Политика
19.06.2020
19 июня 2020 г.
Путин утвердил дату голосования по поправкам к конституции
Путин утвердил дату голосования по поправкам к конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 22 апреля, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил Путин.
Политика
17.03.2020
17 марта 2020 г.
Конституционный суд РФ одобрил поправки к Основному закону
Конституционный суд РФ одобрил поправки к Основному закону
Поправки к конституции, предложенные президентом России, соответствуют Основному закону, решил Конституционный суд.
Общество
16.03.2020
16 марта 2020 г.
Конгресс интеллигенции России против поправок в Конституцию
Конгресс интеллигенции России против поправок в Конституцию
Деятели искусства и ученые, правозащитники, требуют "остановить антиконституционный переворот в России".
Права человека
15.03.2020
15 марта 2020 г.
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Мнения
"Правосудие" верховного правителя Путина
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
30.01.2020
30 января 2020 г.
Конфискация имущества коснется не только друзей взяточников
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
13.11.2019
13 ноября 2019 г.
Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
18.06.2019
18 июня 2019 г.
Конституционный суд РФ имени Рамзана Кадырова
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
06.12.2018
6 декабря 2018 г.
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