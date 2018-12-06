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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance

Конституционный суд РФ

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Суд высшей инстанции в Российской Федерации.

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Новости

4 ч. назад

Украина ввела санкции в отношении главы КС России Зорькина

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Контекст

Кремль

Суд в Москве счел иск СМИ нарушением конституционного строя

Суд в Москве счел иск СМИ нарушением конституционного строя

Издание Sota Vision пожаловалось в Тверской суд Москвы на отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина.
Политика11 февраля 2021 г.
Президент РФ Владимир Путин

В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина

В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина

Поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина ранее была внесена в Конституцию РФ по итогам голосования.
Политика17 ноября 2020 г.
Конституция в Российской государственной библиотеке

Венецианская комиссия критикует поправки к Конституции РФ

Венецианская комиссия критикует поправки к Конституции РФ

Нововведения в Основной закон РФ делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, считают эксперты.
Политика19 июня 2020 г.
Конституция в Российской государственной библиотеке

Путин утвердил дату голосования по поправкам к конституции

Путин утвердил дату голосования по поправкам к конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 22 апреля, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил Путин.
Политика17 марта 2020 г.
Экземпляры Конституции РФ в Российской государственной библиотеке

Конституционный суд РФ одобрил поправки к Основному закону

Конституционный суд РФ одобрил поправки к Основному закону

Поправки к конституции, предложенные президентом России, соответствуют Основному закону, решил Конституционный суд.
Общество16 марта 2020 г.
Протест против поправок в Конституцию, Санкт-Петербург

Конгресс интеллигенции России против поправок в Конституцию

Конгресс интеллигенции России против поправок в Конституцию

Деятели искусства и ученые, правозащитники, требуют "остановить антиконституционный переворот в России".
Права человека15 марта 2020 г.
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Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

"Правосудие" верховного правителя Путина

Константин Эггерт
Комментарий
Политика30 января 2020 г.
Иван Преображенский

Конфискация имущества коснется не только друзей взяточников

Иван Преображенский
Комментарий
Политика13 ноября 2019 г.
Иван Преображенский

Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС

Иван Преображенский
Комментарий
Политика18 июня 2019 г.
Иван Преображенский

Конституционный суд РФ имени Рамзана Кадырова

Иван Преображенский
Комментарий
Политика6 декабря 2018 г.