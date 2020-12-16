Суд в Москве счел иск издания Sota Vision к АП нарушением конституционного строя

Тверской суд Москвы отказался принимать иск онлайн-издания Sota Vision к администрации президента РФ об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина. Иск журналистов судья Екатерина Коротова сочла "нарушением основ конституционного строя и принципа разделения властей", сообщило издание в соцсетях в четверг, 11 февраля, опубликовав копию определения.

При этом судья указала, что находящиеся в непосредственном подчинении президента чиновники неподсудны. Поэтому, по ее словам, обжалование в судебном порядке их действий и предъявление им исков "на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ".

Иск об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина

"Редакция "Соты", отсмеявшись, намерена обжаловать решение суда", - сообщило издание в Telegram-канале.

Речь идет об иске, поданном после отказа Кремля аккредитовать Sota Vision на пресс-конференцию Путина. Журналисты посчитали решение АП нарушением закона о СМИ. "Закон не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа", - заявили они.

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