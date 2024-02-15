КС Латвии: депортация из-за незнания госязыка обоснована

Для продления ВНЖ в Латвии гражданам России необходимо знание государственного языка. Эту норму 15 февраля оставил в силе Конституционный суд Латвии, который отклонил коллективный иск проживающих в стране российских граждан. Сейчас выдворение грозит 1167 гражданам РФ. Больше 20 лет назад многим из них "автоматически" не дали латвийское гражданство, предоставив статус "неграждан Латвии".

Общественные организации Латвии надеются, что власти смягчат требования или сделают некоторые исключения, так как 789 человек в этом списке старше 60 лет. Например, недавно языковой тест провалила бабушка вратаря национальной хоккейной сборной, завоевавшего для Латвии историческую "бронзу" на чемпионате мира по хоккею.

КС: наличие гражданства РФ и незнание языка - угроза национальной безопасности

В иске 29 заявителей - граждан России, которые проживают в Латвии - оспаривались изменения в Закон об иммиграции, которые утвердил Сейм в 2022 году. Новая норма требует обязательного знания латышского языка и определенный уровень доходов при подаче документов на ВНЖ. Это может противоречить Сатверсме (Конституции Латвии) и Декларации по правам человека, говорится в иске. В частности, в Сатверсме написано, что "все люди в Латвии равны перед законом и судом" (ст.91), и что "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции" (ст. 96).

Судьи КС в своем решении указали, что гражданам России было дано достаточно времени на изучение латышского языка и сдачу экзаменов (на уровне А2). Если человек не сделал этого, то он "не заинтересован в сохранении связей с Латвией". В таком случае решение о выдворение из страны может рассматриваться как "соразмерное", заявили в КС. На пресс-конференции глава Конституционного суда Алдис Лавиньш пояснил, что понятие "гражданство" предполагает лояльность государству. В контексте вторжения России в Украину власти хотят убедиться: не представляют ли иностранцы-резиденты Латвии угрозу национальной безопасности. При этом выдворение из страны - соразмерное действие, уверены судьи КС, и носит индивидуальный характер.

Депортация грозит 1167 гражданам России

По данным PMLP (латвийская Дирекция по делам гражданства и миграции), пройти процедуру подтверждения права нахождения в Латвии требовалось примерно 25 тысячам человек. Исключения сделали для тех, кто приехал в Латвию для учебы, воссоединения с семьей или по гуманитарным причинам, а также для тех, чей возраст превышает 75 лет.

Изначально выполнить новые требования нужно было до конца 2023 года, но больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Процедуру решили продлили на 2 года для тех, кто запросил в PMLP продление статуса постоянного жителя ЕС. Это позволит не прерывать предоставление им социальных и медицинских услуг. Не выполнили новые требования 1167 граждан России, почти половина из них - люди старше 60 лет. Если они не подадут заявления в PMLP до 1 апреля 2024 года, то им грозит выдворение из страны.

Почему граждане РФ проигнорировали требования Латвии

С начала действия новых иммиграционных правил в Латвии уехали из страны 46 граждан России. Вероятно, среди них были те, кто поддерживал вторжение России в Украину, но те, кто остался, могут придерживаться другой точки зрения, говорит общественный активист Ольга Петкевич. Она защищает права жителей Даугавпилса, где больше всего граждан России, которым грозит депортация. Большинство из них - неграждане Латвии, которые после восстановления независимости страны не получили местное гражданство. "Зато автоматически свои паспорта тогда выдавала Россия с возможностью более раннего выхода на пенсию, чем в Латвии", - объясняет Петкевич.

Она приводит в пример бабушку вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова, который в прошлом году принес Латвии историческую бронзу на чемпионате мира по хоккею. Ирина Шилова за счет российского гражданства получала пенсию, часть денег, рассказывает Петкевич, она давала внуку на покупку хоккейного инвентаря и участия в сборах. Активистка подчеркивает, что когда люди больше 20 лет назад соглашались на российское гражданство, то политическая ситуация была иная - лидеры России и Латвии ездили друг к другу в гости. "Путин перед вторжением в Украину не звонил старикам в Латвию и не интересовался их мнением", - недоумевает Петкевич.

Активисты надеются на Европарламент и ЕСПЧ

В марте в Европарламенте должны рассмотреть петицию активистов, цель которой - призвать и убедить власти Латвии давать проживающим на территории страны российским гражданам постоянный ВНЖ без требований по знанию латышского языка и по уровню доходов. Кроме того, планируется подача иска в Европейский суд по правам человека - на основе заключения Конституционного суда Латвии.

Процедуры длительные, признает Петкевич, за время рассмотрения которых могут начаться выдворения из страны. По ее мнению, этим постарается воспользоваться российская пропаганда, которая уже использовала кейс 82-летнего Бориса Каткова. Латвийская полиция насильно депортировала пенсионера с российским гражданством из-за угрозы государственной безопасности Латвии. На российской границе его лично встретил губернатор Псковской области, а в Калининградской области Каткову выделили временную двухкомнатную квартиру.

Между тем в Латвии многим, кто не сдал в установленный срок языковой экзамен и не отреагировал на новые требования, уже разослали письма от PLMP с необходимостью дачи пояснений, говорит Петкевич. Ответ требуется до 1 апреля. Но ситуация усложняется тем, что многие из них - пенсионеры и одинокие люди. "Кому-то из них по техническим причинам по почте не пришло приглашение на повторную сдачу языка, кто-то в таком состоянии здоровья и ума, что не в состоянии выполнить все требования", - рассказывает активистка. Этим сейчас занимаются общественные активисты, но признаются, что объем задач слишком большой.

Даже если людям позволят остаться в Латвии, говорит Петкевич, без ВНЖ у них не будет социальных гарантий. В России у них нет родственников, а российские власти после нескольких пропагандистских историй вскоре могут потерять к ним интерес, считает активистка: "Получается, они здесь не нужны, и там будут чужими".

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