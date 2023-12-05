  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЛатвия

В Риге ответили на слова Путина об отношении к русскоязычным

Ольга Лебедева
5 декабря 2023 г.

Заявление о якобы "свинском" отношении властей к руcскоязычным жителям Латвии вписываются в общую агрессивную риторику Кремля, заявили в Риге.

https://p.dw.com/p/4ZnhJ
Улица Тургенева в Риге
Улица Тургенева в РигеФото: DW

В Риге ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина, заявившего о якобы "свинском" отношении латвийских властей к руcскоязычным гражданам. Эти высказывания соответствуют нынешнему внешнеполитическому курсу России, включающему "резкую позицию и агрессивную риторику в отношении западных стран", цитирует издание Delfi заявление Бюро по защите Сатверсме (SAB) во вторник, 5 декабря.

SAB: Уровень безопасности в Латвии остается стабильным

"Несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе и в мире в целом, уровень безопасности Латвии как члена НАТО остается стабильным. SAB продолжает следить за ситуацией и предоставлять всю информацию о возможных рисках безопасности высшим должностным лицам Латвии, которые должны оценить ее и принять решение о дальнейших действиях", - подчеркнули в SAB.

Ссылаясь на предыдущие заявления бюро, издание напомнило, что российские власти уже давно используют тему прав русскоязычных жителей зарубежных стран в качестве инструмента для реализации своих интересов. В числе прочего, она была предлогом для вторжения РФ в Украину.

Накануне Путин пригрозил негативными последствиями для Латвии из-за якобы имеющих место в этой стране притеснений русскоязычных жителей. "Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - заявил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Смотрите также:

Как жители Латвии ощущают пропаганду Кремля на себе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии (11.07.2023)

Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии (11.07.2023)

В Латвии раз в пять лет проводят грандиозный праздник песни и танца. Это важное событие в жизни страны. 40 тысяч артистов-любителей съезжаются со всей Латвии для участия в фестивале. Участвуют в нем как латыши, так и русскоязычные жители страны. Подробности - в репортаже DW.
Культура11 июля 2023 г.03:21 мин.