11-й пакет санкций против РФ и другие итоги 483-го дня войны

Международная конференция по восстановлению Украины. Новая атака беспилотников на Московскую область. Лондон выступает за упрощенный прием Украины в НАТО. КС РФ отказался отменить статью о дискредитации армии.

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 21 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Санкции за помощь в обходе санкций

Послы государств Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщили представители Швеции, председательствующей в ЕС. Соглашение приветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Новый пакет санкций "нанесет еще один удар по путинской военной машине", указала она, добавив, что в рамках этих мер страны ЕС ужесточат экспортные ограничения для компаний, поддерживающих Кремль. "Наш инструмент против обхода санкций не позволит России заполучить подсанкционные товары", - подчеркнула фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета, в частности, планируется ввести ограничения против десятков компаний из разных стран, которые помогают России обходить санкции.

Конференция по восстановлению Украины

Украина получит от США и Великобритании 4,3 млрд долларов финансовой помощи. Выступая на конференции по восстановлению Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит 1,3 млрд долларов на энергетические и инфраструктурные проблемы. Еще 3 млрд финансовой помощи в течение трех лет пообещал Киеву премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что Германия передаст Украине еще 381 млн евро на гуманитарную помощь. Средства предназначены в том числе для покупки генераторов, продуктов питания и палаток. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину помощь Берлина Киеву составит 16,8 млрд евро, однако в перспективе этого будет недостаточно, предупредила министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что его стране в течение ближайших 12 месяцев понадобится около 6 млрд долларов. А по оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления Украины превышает 400 млрд долларов и эта сумма с каждым днем растет.

Контрнаступление Украины продолжается

ВСУ "системно выбивают" оккупационные войска с позиций на Таврическом направлении и продолжают продвижение, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Успехи сил обороны уже заметны", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными на этом направлении составили около трех рот. Уничтожено или повреждено 68 единиц российской техники, в том числе шесть танков, 13 БМП, пять гаубиц "Мста-Б", два ЗРК "Стрела", восемь самоходных артиллерийских установок разных типов, РСЗО "Град", а также радиолокационная станция "Зоопарк". Кроме того, сообщил Тарнавский, уничтожены три места хранения боеприпасов войск РФ.

По данным Генштаба Вооруженных силы Украины, потери российских войск в живой силе за сутки составили 540 человек, в общей сложности с начала войны - около 222 тысяч военнослужащих. Уничтожены еще 35 боевых беспилотников, 9 танков и 32 артсистемы, говорится в публикации Генерального штаба ВСУ 21 июня.

Тем временем в Москве заявили, что все атаки ВСУ на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях отбиты. По словам официального представителя Минобороны РФ Игорь Конашенкова, за сутки потери армии Украины на этих направлениях составили: до 600 военнослужащих, девять танков, шесть боевых машин пехоты, 15 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".

Военная помощь Украине не прекращается

Германия передаст Украине ракеты для ЗРК Patriot, их количество не уточняется. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для артиллерии, в частности 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (их количество не указывается) и 2000 обычных снарядов 155 мм. Кроме того, ФРГ передаст защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы); средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов).

Тем временем премьер-министр Латвии заявил, что его страна передаст Украине все свои боевые вертолеты. "У нас есть флот вертолетов. Все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем в Украину", - сказал Кришьянис Кариньш. Он напомнил, что ранее Рига передала Киеву все свои ПЗРК Stinger и потратила более 1,3% ВВП на поддержку украинцев, по большей части военную. "Украинцы - это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", - обратился Кариньш к участникам международной Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Новая атака беспилотников на Московскую область

В Подмосковье и в Новой Москве утром 21 июня упали несколько беспилотников,сообщили российские Telegram-каналы и агентства. Mash написало о взрыве в небе над населенным пунктом Лукино в районе Новой Москве. Причиной инцидента называют неизвестный беспилотник. Baza сообщила о трех дронах: кроме упавшего в Новой Москве, еще два беспилотника упали около 5.00 в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части. По информации агентства ТАСС, ссылающегося на правоохранительные органы, три беспилотника были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Позднее министерство обороны РФ подтвердило в публикации в Telegram "подавление средствами радиоэлектронной борьбы" трех беспилотников на территории Московской области. В оборонном ведомстве обвинили в атаке на регион украинские власти.

Лондон выступает за упрощенный прием Украины в НАТО

Лондон выступает за упрощенный прием Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, Великобритания поддержит предложение, что Украине не требуется проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс. "Украинцы своими действиями на поле боя продемонстрировали преданность реформированию вооруженных сил в соответствии с требованиями членства в НАТО", - заявил министр, напомнив, что ПДЧ не требовался для вступления Финляндии и Швеции в НАТОЬ.

Ранее в тот же день, комментируя потенциальное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что страна "будет иметь свой путь к вступлению в НАТО".

КС РФ отказался отменить статью о "дискредитации" армии

Конституционный суд (КС) РФ отказался рассмотреть жалобы 13 заявителей, просивших признать неконституционной и отменить статью о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Заявители указывали, что эта статья нарушает конституционные права на выражение мнения, свободу совести, собраний, а также является дискриминационной. В определениях суда указано, что статья о дискредитации российских военных очевидно не противоречит конституции, поэтому нет необходимости рассматривать жалобы в судебном заседании. Как отмечается в документе, статья необходима для запрета критики российской армии: антивоенный протест имеет накопительный характер, поэтому снижает эффективность и мотивированность военнослужащих во время "специальной военной операции". В КС заявили, что критика вооруженных сил - это "содействие силам, противостоящим Российской Федерации".

Смотрите также: