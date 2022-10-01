ВСУ вернули Лиман и другие события 220-го дня войны
Даниил Сотников
54 мин. назад
ВСУ вернули город Лиман, возмущение среди российских военных, гибель 24 человек при обстреле колонны с мирными жителями, реакция Вашингтона на заявку Украины в НАТО, министр обороны ФРГ прибыла в Украину.
На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 1 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.
ВСУ вернули город Лиман
Вооруженные силы Украины вошли в город Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Российские войска под Лиманом были окружены, заявил спикер оперативного командования ВСУ "Восток" Сергей Череватый. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военных противника.
В Минобороны РФ подтвердили вывод войск из Лимана, но не комментировали информацию об окружении группировки. "Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - заявили в ведомстве.
Потеря Лимана вызвала возмущение среди российских сторонников войны
Потеря контроля над Лиманом вызвала резкую критику в российских военных кругах. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в отводе сил генерал-полковника Александра Лапина, который, по его словам, руководил обороной этого участка.
"Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - написал Кадыров.
С критикой выступил и Евгений Пригожин - создатель ЧВК Вагнера, которая воюет в Украине. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - процитировала пресс-служба Пригожина его слова.
Обстрел колонны с мирными жителями в Харьковской области: 20 погибших
В Купянском районе Харьковской области обнаружена расстрелянная колонна автомобилей с мирными жителями, погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, колонну 25 сентября обстреляли российские военные "почти в упор".
И.о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что мирные жители пытались эвакуироваться и ехали по "серой зоне" между оккупированным Россией Сватовом в Луганской области и уже освобожденным на тот момент Купянском. "Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть старых легковушек и один грузовик "ГАЗель", - рассказал Малюк.
Украина обратилась в Международный суд из-за "референдумов"
"После попыток Путина аннексии Украина официально уведомила Международный суд, что этот шаг грубо нарушает его юридически обязывающий Приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем Суд рассмотреть дело по существу как можно скорее", - написал он.
Глава украинского МИД сослался на вынесенное 16 марта постановление Международного суда ООН о том, что российские власти должны немедленно остановить войну в Украине. В решении суда также говорилось, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению.
Задержание главы Запорожской АЭС
Российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, сообщил украинский "Энергоатом". "Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении компании.
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование похищения. После получения информации о задержании Мурашова представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) связались с российской стороной, сообщили в агентстве. В ответ на запрос МАГАТЭ оккупационные власти заявили, что Мурашов был "временно задержан".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "активно добивается разъяснений", и выразил надежду на "быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса".
Реакция Вашингтона на заявку Украины в НАТО
В ответ на попытки Кремля аннексировать оккупированные территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил накануне, что власти страны намерены подать заявку о приеме Украины в НАТО.
Этот шаг Киева стал сюрпризом для администрации президента США Джо Байдена, рассказали два источника издания Politico. Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать "в другое время", заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Лучший способ для нас поддержать Украину - это практическая поддержка на месте, а процессом в Брюсселе следует заниматься в другое время", - сказал он.
Спикер Белого дома Нэнси Пелоси не стала прямо поддержать заявку Киева, сказав, что США поддерживают "гарантию безопасности" для Украины, отмечает Politico.
Утечка газа из "Северного потока - 2" прекратилась
Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток - 2" прекратилась, сообщило энергетическое агентство Дании.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что продувка газа по этому трубопроводу завершена", - говорится в заявлении ведомства. О состоянии газопровода "Северный поток" ничего не сообщалось. Накануне ведомство заявило, что весь газ, согласно прогнозам, выйдет из него ко 2 октября.
Министр обороны Германии прибыла в Одессу
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) прибыла в Одессу с не анонсированным визитом, сообщило военное ведомство. Ламбрехт встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Визит Ламбрехт, вероятно, будет посвящен, в том числе поставкам оружия из Германии, отмечает агентство AFP.
Взрыв самолета на аэродроме в Крыму
Днем 1 октября очевидцы опубликовали видео с черным дымом, поднимающимся в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на аэродроме произошел пожар. По его словам, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. "Произошел частичный подрыв боекомплекта" самолета, написал Развозжаев, добавив, что пилоту удалось эвакуироваться.