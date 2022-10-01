ВСУ вернули Лиман и другие события 220-го дня войны

ВСУ вернули город Лиман, возмущение среди российских военных, гибель 24 человек при обстреле колонны с мирными жителями, реакция Вашингтона на заявку Украины в НАТО, министр обороны ФРГ прибыла в Украину.

На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 1 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

ВСУ вернули город Лиман

Вооруженные силы Украины вошли в город Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Российские войска под Лиманом были окружены, заявил спикер оперативного командования ВСУ "Восток" Сергей Череватый. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военных противника.

В Минобороны РФ подтвердили вывод войск из Лимана, но не комментировали информацию об окружении группировки. "Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - заявили в ведомстве.

Потеря Лимана вызвала возмущение среди российских сторонников войны

Потеря контроля над Лиманом вызвала резкую критику в российских военных кругах. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в отводе сил генерал-полковника Александра Лапина, который, по его словам, руководил обороной этого участка.

"Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - написал Кадыров.

С критикой выступил и Евгений Пригожин - создатель ЧВК Вагнера, которая воюет в Украине. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - процитировала пресс-служба Пригожина его слова.

Обстрел колонны с мирными жителями в Харьковской области: 20 погибших

В Купянском районе Харьковской области обнаружена расстрелянная колонна автомобилей с мирными жителями, погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, колонну 25 сентября обстреляли российские военные "почти в упор".

И.о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что мирные жители пытались эвакуироваться и ехали по "серой зоне" между оккупированным Россией Сватовом в Луганской области и уже освобожденным на тот момент Купянском. "Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть старых легковушек и один грузовик "ГАЗель", - рассказал Малюк.

Украина обратилась в Международный суд из-за "референдумов"

Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попытки России аннексировать оккупированные территории. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После попыток Путина аннексии Украина официально уведомила Международный суд, что этот шаг грубо нарушает его юридически обязывающий Приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем Суд рассмотреть дело по существу как можно скорее", - написал он.

Глава украинского МИД сослался на вынесенное 16 марта постановление Международного суда ООН о том, что российские власти должны немедленно остановить войну в Украине. В решении суда также говорилось, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению.

Задержание главы Запорожской АЭС

Российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, сообщил украинский "Энергоатом". "Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении компании.

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование похищения. После получения информации о задержании Мурашова представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) связались с российской стороной, сообщили в агентстве. В ответ на запрос МАГАТЭ оккупационные власти заявили, что Мурашов был "временно задержан".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "активно добивается разъяснений", и выразил надежду на "быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса".

Реакция Вашингтона на заявку Украины в НАТО

В ответ на попытки Кремля аннексировать оккупированные территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил накануне, что власти страны намерены подать заявку о приеме Украины в НАТО.

Этот шаг Киева стал сюрпризом для администрации президента США Джо Байдена, рассказали два источника издания Politico. Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать "в другое время", заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Лучший способ для нас поддержать Украину - это практическая поддержка на месте, а процессом в Брюсселе следует заниматься в другое время", - сказал он.

Спикер Белого дома Нэнси Пелоси не стала прямо поддержать заявку Киева, сказав, что США поддерживают "гарантию безопасности" для Украины, отмечает Politico.

Утечка газа из "Северного потока - 2" прекратилась

Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток - 2" прекратилась, сообщило энергетическое агентство Дании.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что продувка газа по этому трубопроводу завершена", - говорится в заявлении ведомства. О состоянии газопровода "Северный поток" ничего не сообщалось. Накануне ведомство заявило, что весь газ, согласно прогнозам, выйдет из него ко 2 октября.

Министр обороны Германии прибыла в Одессу

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) прибыла в Одессу с не анонсированным визитом, сообщило военное ведомство. Ламбрехт встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Визит Ламбрехт, вероятно, будет посвящен, в том числе поставкам оружия из Германии, отмечает агентство AFP.

Взрыв самолета на аэродроме в Крыму

Днем 1 октября очевидцы опубликовали видео с черным дымом, поднимающимся в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на аэродроме произошел пожар. По его словам, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. "Произошел частичный подрыв боекомплекта" самолета, написал Развозжаев, добавив, что пилоту удалось эвакуироваться.

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