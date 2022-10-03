Кремль не смог назвать границы аннексируемых районов Украины

На 222-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 3 октября (время московское).

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Танковые подразделения ВСУ продвигаются в направлении Золотая Балка - Александровка в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. "Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - рассказали в российском ведомстве.

Накануне в украинских и российских источниках появились сообщения, что ВСУ заняли село Золотая Балка на берегу Днепра, еще два населенных пункта к западу от него и продвигаются дальше к югу. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон не было.

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Трое мужчин, призванных в ходе мобилизации, погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны РФ в поселке Порошино Свердловской области, пишет издание "ЕАН " со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил депутата Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. "Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени", - рассказал он.

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В Кремле не смогли ответить на вопрос, в каких границах планируют аннексировать украинские области. В опубликованных Россией "договорах" с четырьмя оккупированными районами сказано, что территории Херсонской и Запорожской области определяются по границам, существовавшим на день "их образования" и "день принятия" в Российскую Федерацию. "Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" - границы 2014 года, Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос, считает ли Кремль российскими районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Украине, Песков ответил, что ему "сейчас больше нечего добавить".

Хроника событий 3 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 октября 14.00 - 23.59 >>>

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