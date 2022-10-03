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Заседание Госдумы (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Госдума ратифицировала аннексию четырех регионов Украины

Сергей Куприков
1 ч. назад

Депутаты российского парламента проголосовали за принятии в состав Российской Федерации самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

https://www.dw.com/ru/gosduma-ratificirovala-anneksiu-cetyreh-regionov-ukrainy/a-63322012

Депутаты Госдумы ратифицировали в понедельник, 3 октября, договоры о "принятии в состав Российской Федерации" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" и оккупированных Россией Запорожской и Херсонской областей Украины.

После одобрения Госдумой договоры должен одобрить Совет Федерации и окончательно заверить Владимир Путин.

В договорах достаточно расплывчато говорится о границах аннексированных территорий. Указывается, что пределы территорий "ДНР", "ЛНР" Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ. При этом, в составе Херсонской области аннексирована и часть Николаевской. В интервью журналистам представитель президента Дмитрий Песков заявил: "Я вам скажу менее юридическим языком. "ЛНР" и "ДНР" - границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим совещаться с населением этих областей".

Новые субъекты федерации не признаны мировым сообществом

Договоры предусматривают, что проживающие на территориях граждане Украины будут считаться Москвой гражданами России, если в течение месяца не заявят о своем нежелании получать паспорт. Государственным языком на новых территориях становится русский.

Воинские формирования, созданные сепаратистами или оккупационными властями на аннексированных территориях, предлагается включить в состав российской армии.

С точки зрения российского законодательства в России возникло 4 новых субъекта федерации, теперь их 89. Эти новые субъекты, так же как и аннексированные в 2014 году Крым и Севастополь, не признаются подавляющим большинством стран мира. Ведущие мировые политики осудили новую аннексию РФ украинских территорий. 

Смотрите также:

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