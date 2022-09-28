Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Что известно о "частичной мобилизации" в Крыму, в какой ситуации находятся крымские татары и могут ли они покинуть полуостров? Об этом DW рассказал соучредитель "Крым-SOS", правозащитник Алим Алиев.

В России продолжается "частичная мобилизация" граждан, объявленная 21 сентября в связи с войной с Украиной. По данным СМИ, массовая раздача повесток идет и в аннексированном РФ украинском Крыму. DW расспросила правозащитника и соучредителя общественной организации "Крым-SOS" Алима Алиева о том, как происходит "частичная мобилизация" в Крыму, что известно о ситуации с призывом крымских татар в российскую армию, а также о том, что украинские правозащитники в этой связи пытаются делать.

DW: Что правозащитникам известно о ситуации с раздачей повесток в аннексированном Крыму? Действительно ли, как сообщают украинские СМИ, там, прежде всего, мобилизуют именно крымских татар?

Алим Алиев: После объявления "частичной мобилизации" в России в оккупированном Крыму начали раздавать повестки. Причем представители оккупационных властей приходят в места компактного проживания крымских татар и массово вручают им повестки. Также с повестками приходят на предприятия, рынки, в организации, где преимущественно работают крымские татары. Даже приходят в крымскотатарские школы к учителям-мужчинам.

Алим Алиев Фото: Privat

Я считаю, что это элемент мести крымским татарам за проукраинскую позицию в последние годы. Более того, такие действия России - это военное преступление в соответствии со статьей 51 Женевской конвенции, которая говорит, что оккупант не имеет права призывать в армию людей с оккупированных территорий.

- У вас есть данные о том, сколько уже роздано повесток крымским татарам в Крыму?

- По моим оценкам, в Крыму уже роздано более двух тысяч повесток. Но точных цифр сегодня никто не назовет. Сказать точно можно только то, что это происходит массово среди крымских татар.

- А откуда вы получаете информацию об этом?

- Это данные как от украинской разведки, так и сообщения от находящихся в Крыму крымскотатарских активистов. Кроме того, я получаю очень много звонков от людей из Крыма из разных городов и сел. Вся эта информация собирается.

- Каким образом ваша организация планирует использовать эту информацию?

- В настоящее время в Варшаве проходит двухнедельная конференция ОБСЕ по соблюдению прав человека (Warsaw Human Dimension Conference. - Ред.). На этой неделе я буду там докладывать о военном преступлении РФ - мобилизации в Крыму. Также эти данные передаются украинским органам власти и международным институтам. Мы можем надеяться на санкции против лиц, проводящих мобилизацию в Крыму. Также правительства разных стран могут и должны давить на Россию.

- Назначенные РФ власти Крыма на днях заявили, что план по призыву на полуострове выполнен. Как вы можете прокомментировать это?

- Какие-либо заявления оккупационных властей в Крыму не нужно воспринимать за чистую монету, ведь очень часто их слова не соответствуют действительности. То, что они раздали повестки, не значит, что уже набрано нужное им количество людей. Поэтому они могут еще набирать людей или объявят новую волну мобилизации.

- Есть ли возможность у людей отказаться от мобилизации? Например, из-за религиозных убеждений?

- Теоретически можно отказаться от мобилизации по религиозным или пацифистским убеждениям, но на практике это не работает. Поэтому люди скрываются или уезжают.

- Сейчас есть возможность уехать с полуострова?

- Да. Выехать можно только через Крымский мост. На границе мужчин заводят на допрос. У них спрашивают: "Почему едешь? Куда? Как относишься к войне?".

Наиболее популярные маршруты среди крымских татар - Грузия и Казахстан. Выходит так, что крымские татары вынуждены снова ехать туда, куда депортировали их дедушек и бабушек. У меня многие друзья и знакомые все это время оставались в Крыму. Но сейчас они все уезжают. Также есть огромная куча запросов о выезде в группе координационного штаба по Крыму в Telegram, где более 17 тысяч подписчиков. Но сейчас уже появляется информация в российских СМИ, что выпускать мужчин будут только со справкой от военкомата.

- Где останавливаются люди, выезжающие из Крыма? Есть у них возможность перебраться в контролируемую украинскими властями часть страны?

- Все упирается в деньги. Перелет из Грузии и Казахстана очень дорогой. Например, авиабилет из Актау (Казахстан) в Стамбул (Турция) будет стоить более 20 тысяч гривен на человека. Для большинства людей это очень дорого. Поэтому добраться до неоккупированной части Украины сложно. Люди в основном снимают жилье в Грузии и Казахстане.

- А что делать тем, кого все-таки мобилизовали, хотя он не хочет воевать?

- Универсального ответа нет. Следует рассматривать каждый частный случай. Есть рекомендации сдаваться в плен, но с этим тоже есть сложности. Например, украинские войска и оккупанты могут стоять далеко друг от друга и между ними будет минное поле. Также в случае побега к украинским позициям может быть выстрел в спину со стороны российской армии.

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