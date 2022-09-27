ГИБДД на границе РФ и Грузии "зарабатывает" на уклонистах

На дорогу от Сочи до российско-грузинской границы Георгий, Александр, Денис и Дмитрий потратили 60 часов. Мужчины призывного возраста, им соответственно 23, 36, 40 и 46 лет. Они не стали ждать повесток и после объявления мобилизации отправились в путь - крюк через Северную Осетию получился длиной в 900 километров.

Последний 20-километровый отрезок дороги, примыкающий к пограничному КПП "Верхний Ларс", стал самым суровым испытанием, на него ушло 40 часов. До Тбилиси четверка уклонистов добралась в воскресенье, сутки отсыпалась, а потом поделилась с DW рассказом о реальной ситуации на дороге.

"Кому война, а кому мать родна"

Дорога была живописной и прекрасной вплоть до границы с Северной Осетией, а дальше начинаются сплошные посты ГИБДД, говорит Дмитрий Жуков. Он - единственный из четырех парней согласился назвать свою фамилию. На стокилометровом отрезке до грузинской границы, поясняет Жуков, пришлось встретить, как минимум, семь полицейских постов, хотя легальных, по его оценке, из них было всего два. Ситуация такова, продолжает его друг Александр, что у кого из полицейских есть служебная машина, тот и выезжает на трассу и на каждой такой точке требует денег от скрывающихся от мобилизации.

"Мы заплатили 20 тысяч российских рублей, чтобы нас впустили в Северную Осетию", - признается Дмитрий Жуков. Столько стоил проезд их легковой машины с четырьмя пассажирами. Но все зависит от марки авто, добавляет он: для владельцев, например, BMW с московскими номерами ценник был выше. И все это происходит под видеокамерами, продолжает Жуков, деньги положили в паспорт, и полицейский как бы просто проверил этот паспорт.

После Владикавказа, как утверждают беглецы, начинается пробка, которая создана искусственно. Там им пришлось столкнуться с "решалами" - парнями "с бородами и в черной одежде", которые предлагают комплекс услуг. Например, за 200 тысяч рублей (около 3000 долларов) можно пересесть в машину ГИБДД и с мигалкой подъехать прямо к КПП по встречной полосе автодороги. А там уже ждет микроавтобус до Грузии, на котором за 15-20 тысяч рублей уезжают те лица, кто дошел до границы пешком.

Машина на Владикавказ, готовая отправиться из Тбилиси Фото: Alexandr Burakow/DW

Если бы не постоянная езда по встречной полосе, то пробки могло и не быть, считают собеседники DW, ведь по очереди проезжают всего две машины, а потом собранные "решалами" два десятка авто просто вклиниваются при сопровождении ГИБДД. Из-за этого перед въездом на КПП образуется своеобразное "горлышко". Те, кто решили выехать в Грузию бесплатно, в итоге проводят на границе более суток. "Здесь действительно справедлива пословица "кому война, а кому мать родна", - эмоционально комментирует Дмитрий Жуков.

О мобилизации - ни слова

Вся эта схема, уверен он, организована сотрудниками ГИБДД, чей последний пост расположен перед самым терминалом пограничников. То есть последние 200 метров российской территории выглядят очень цивилизованно, а пограничники всего выше описанного не видят.

Полицейским абсолютно наплевать на мобилизацию, в один голос соглашаются мужчины. О ней вспоминают лишь на КПП сотрудницы погранслужбы ФСБ, они вдруг спросили военный билет, поинтересовались возрастом и целью поездки. У каждого из четверки была своя легенда, в самой непростой ситуации оказался Георгий. Оказалось, что 23 года - это очень опасный возраст для мужчины в России, удачный переход границы парень считает везением и "билетом в один конец".

Пробка на границе России и Грузии, 24 сентября 2022 года Фото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO

Сам досмотр после паспортного контроля прошел быстро и без проблем. Только заметно, что очень тщательно проверяют жителей Северного Кавказа, уточняет Александр, и часто их не выпускают российские пограничники, а Грузия по непонятной причине не впускает их на свою территорию. При этом бегут они, на наблюдению собеседников, в массовом порядке, так как мобилизация в регионе проходит жестче, чем в Центральной России.

"Это реальная история, что люди бегут на велосипедах и самокатах", - подключается к разговору Денис. Позже российские пограничники самокаты все же запретили, но на велосипедах пересекать границу можно и сейчас. И это тоже бизнес - вдоль очереди периодически ездит "ГАЗель", водитель которой предлагает купить двухколесное транспортное средство. На грузинской стороне границы всю эту технику мужчины бросают прямо возле КПП и дальше едут на такси или попутках.

"Февралята" против "сентябрят"

На грузинской стороне, по словам спасающихся от мобилизации, "все было очень доброжелательно". От силы полчаса провела четверка беглецов на границе, в Грузию их впустили без проволочек. Мужчины пока живут в отеле и, по их признанию, о будущем не задумывались. Единственное, что для них ясно, - в Россию Путина им дороги нет.

У офиса крупнейшего мобильного оператора Грузии в последние месяцы всегда очередь из россиян Фото: Alexandr Burakow/DW

В Тбилиси наплыва россиян пока не заметно. Их можно массово встретить разве что возле салонов мобильной связи в центре на проспекте Руставели в ожидании оформления сим-карты для мобильного интернета. В очереди свои разговоры, но, как признался корреспонденту DW парень по имени Глеб, его больше всего в Тбилиси удивило отношение соотечественников, приехавших сюда в феврале.

В чатах, по его словам, на полном серьезе используются термины "февралята" и "сентябрята". И россияне, покинувшие страну в конце февраля, считают, что именно они бежали от войны, так как сразу выступили против агрессивной политики России. При этом "сентябрят" - сбежавших от мобилизации - они считают "людьми циничными и спасающими свою шкуру". К такому буллингу, признается Глеб, он не был готов. В остальном больших проблем у россиян, прибывших в Грузию, по его оценке, пожалуй, нет - местные власти воспринимают уклонистов как туристов, без визы им можно тут жить целый год.

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