ФСБ отправила БТР на погранпереход с Грузией

ФСБ сообщила, что отправила БТР на случай, если люди в очереди на границе "захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) направила БТР с военнослужащими к пограничному пункту "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Северной Осетии сообщает РБК в понедельник, 26 сентября.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью", - сообщили РБК в пограничном управлении, подчеркнув, что ФСБ не планирует выставлять блок-посты.

"КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", - добавили в ведомстве. О прибытии БТР с солдатами также сообщали люди, стоящие на границе, которые опубликовали видео с пограничного пункта.

ФСБ опровергла, что границу можно переходить пешком

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе гражданам России разрешили переходить границу пешком из-за больших автомобильных пробок.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии уточнили, что россиянам разрешили переходить границу не пешком, а на самокатах или велосипедах.

"В пешем порядке - это значит на самокатах, велосипедах и так далее. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и так далее", - цитирует РБК сообщение пресс-службы.

Россияне покидают страну после объявления мобилизации

По данным агентства ТАСС, днем 26 сентября на границе России и Грузии скопилось около трех с половиной тысяч легковых автомобилей. По словам очевидцев, пробка растянулась на 20 километров.

После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации россияне стали активно покидать страну. Практически полностью были раскуплены билеты на рейсы в открытые для туристов страны, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. Источники "Медузы", близкие к администрации президента, сообщали о возможном введении 28 сентября ограничений на пересечение границ для мужчин.

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