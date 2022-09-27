На оккупированных РФ землях Украины завершены "референдумы"

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 сентября (время московское).

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"Референдумы" по вхождению оккупированных украинских регионов в состав РФ завершились, сообщают российские информагентства. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях был указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "голосование" является посягательством России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и не будет признано международным сообществом.

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"Референдумы" на оккупированных Россией украинских территориях не имеют легитимности и являются вопиющим нарушением международного права, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Эти территории являются украинскими", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса. Страны НАТО непоколебимы в своей поддержке суверенитета Украины и ее права на самооборону, добавил Столтенберг.

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Петицию в защиту автора антивоенных стихов Артема Камардина, сообщившего об изнасиловании спецназом МВД, уже подписали почти 12 тыс. человек. "Описанные действия приравниваются к пыткам, Все случившееся мы считаем варварством, дискредитирующим правоохранительную систему России", - говорится в документе. Обращение с требованием "наказать сотрудников, устроивших пытки в московских ОВД", инициировал член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров. Сейчас Камардин - в изоляторе временного содержания. Его подозревают по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия. Как сообщил DW адвокат активиста Леонид Соловьев, потерпевшие будут подавать жалобу.

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За последнюю неделю (19-25 сентября) в ЕС въехало 66 тыс. российских граждан, что на 30 процентов больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. Большинство российских граждан въезжают в ЕС через пограничные пункты Финляндии и Эстонии. Количество случаев пересечения границы в Финляндии значительно увеличилось после объявленной в России мобилизации. По оценкам Frontex, число незаконных пересечений границы может возрасти, если Российская Федерация примет решение закрыть границу для потенциальных призывников.

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Руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила, что после последнего обмена в российском плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди которых есть беременные. По ее словам, никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что абсолютно все нуждаются в медицинском лечении. "У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90 процентов крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы", - рассказала Кравченко в эфире телеканала "Суспильне".

В Изюме начнут работать следователи французской жандармерии

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Следователи французской жандармерии, призванные помочь расследовать военные преступления, прибыли в Киев вместе с главой МИД Франции Катрин Колонна и были представлены генпрокурору Украины Андрею Костину. Уже 28 сентября они начнут работать в районе Изюма, где после освобождения от российской оккупации были обнаружены массовые захоронения. "Франция поддерживает Украину в борьбе с безнаказанностью", - говорится в сообщении МИД Франции в Twitter.

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Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, предполагает, что утечка газа на газопроводе "Северный поток" была вызвана умышленно. Это "не что иное, как террористическая атака, спланированная Россией, и акт агрессии против ЕС", - написал он в своем Twitter. По его словам, Россия хотела дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и посеять панику перед зимой. "Лучший ответ и инвестиции в безопасность - танки для Украины, - сказал Подоляк. - Особенно немецкие..."

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Из-за многочисленных ошибок при проведении "частичной мобилизации" России грозит рост недовольства среди населения и административного аппарата. Перед правительством стоит задача не только призвать в кратчайшие сроки достаточное количество мужчин для продолжения боевых действий в Украине, но и успокоить напуганное и разгневанное население, пишет вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

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Граждан Болгарии призвали отказаться от поездок в Россию. "В связи с ухудшением ситуации министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении. Дипломаты советуют болгарским гражданам, остающимся на территории России, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

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Министерство обороны РФ не планирует обращаться к государственным органам других стран для принудительного возвращения россиян. "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует", - цитирует сообщение военного ведомства агентство "Интерфакс".

Санкции Новой Зеландии в отношении окружения Путина

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Нанаия Махута Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Новая Зеландия "вводит дополнительные санкции против членов ближайшего окружения президента Путина и других представителей российской политической элиты". "Украина четко дала понять, что важнейшие действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь им - это наши санкции и поддержка их в конфликте, как мы продолжаем это делать", - заявила глава МИД страны Нанаия Махута. "Среди тех, против кого сегодня введены санкции, - федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

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Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у республики нет оснований закрывать границу с Россией. "Граждане России годами посещают Грузию, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу", -отметил политик. По его словами, границу с Грузией ежедневно переходят около 10 тыс. россиян, что примерно на 45 процентов больше, чем до объявления в России мобилизации. Правительство принимает меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Хроника событий 27 сентября 00.00 - 14.59 >>>

Хроника событий 26 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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