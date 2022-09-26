Великобритания ввела санкции в адрес РФ за псевдореферендумы

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 сентября (время московское).

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает приостановить членство России в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом она заявила, выступая на генеральной конференции организации в Вене. "В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До этого времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации", – заявила польский министр.

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Российские войска нанесли удар по частному сектору Первомайского (Харьковская область) По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате "прилета" погибло 7 человек, среди которых 15-летний ребенок.

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ВСУ ударили по центру управления и подготовки иранских дронов в селе Чулаковка в Херсонской области. Информацию об ударе подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Telegram-канал Pravda Gerashchenko, ссылаясь на информацию военного корреспондента Романа Бочкала, сообщает, что во время удара были уничтожены 40 мобилизованных из ОРДЛО, 20 российских военных и еще 20 иранских инструкторов, 6 человек получили ранения. Российская и иранская стороны пока не комментировали эту информацию.

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Великобритания объявила о пакете санкций в отношении России в ответ на незаконные "референдумы" в Украине. Санкции направлены на высших российских чиновников, обеспечивающих проведение незаконных голосований в четырех регионах Украины, а также на "любимое PR-агентство Путина", - отмечается в сообщении. "Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает их подход в Крыму в 2014 году, сочетая дезинформацию, запугивание и фальшивые результаты", - указали в правительстве Великобритании. Санкции также затронут олигархов с чистым состоянием в 6,3 млрд фунтов стерлингов и руководителей советов директоров крупнейших российских государственных банков. "Мнимые референдумы, проводимые под дулом пистолета, не могут быть свободными или справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты", - заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попал на обложку журнала Time, посвятившего украинскому военноначальнику большой материал. 49-летнего генерала в нем называют "одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах". Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, указывает издание.

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Управляющий директор немецкого коммунального предприятия Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) Штефан Шаллер (Stefan Schaller) был освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что в качестве наблюдателя принял участие в псевдореферендумах, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Решение было принято единогласно на специальном заседании наблюдательного совета компании. "Поступок управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Юрген ван дер Хорст (Jürgen van der Horst).

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США предоставят Украине 457,5 млн долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Средства выделяются для содействия украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия, говорится в заявлении.

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К пограничному пункту "Верхний Ларс" на границе России с Грузией выдвинулся БТР с сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил в своем твиттере белорусский журналист Тадеуш Гичан. Как пояснили агентству РБК в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия, БТР направлен туда "на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну". Россияне, начиная с первых часов после объявления "частичной мобилизации", пытаются покинуть страну, направляясь в том числе и в Грузию, с которой у РФ безвизовый режим. На погранпереходе "Верхний Ларс" выстраивались многокилометровые пробки, в которых единовременно стояло более 2 тыс. автомобилей.

Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации"

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На фоне многочисленных сообщений Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации". "Действительно, есть случаи, когда указ нарушается.", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству "Интерфакс". "Мы надеемся, что темпы устранения будут увеличиваться и все ошибки будут исправлены". Ответственность за организацию призыва лежит на губернаторах регионов и военкоматах на местах, напомнил он.

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Британская компания Skytrax исключила все российские авиакомпании из своего считающегося самым престижным в авиационной отрасли рейтинга лучших авиаперевозчиков 2022 года. Как сообщает avianews.com, в 2021 году крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" уверенно входил в рейтинг Skytrax ТОП-100 мировых авиакомпаний, а в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в первой десятке занимали российские авиаперевозчики.

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На фоне войны в Украине армия Польши предлагает всем гражданам возрасте от 18 до 65 лет пройти однодневный курс военной подготовки. Он включает в себя обращение с оружием, стрелковую подготовку, ближний бой и ориентирование на местности, сообщило Министерство обороны в Варшаве. В настоящее время польская армия насчитывает 110 000 солдат, плюс 30 000 мужчин и женщин в Службе внутренней безопасности. В будущем планируется увеличить численность до 250 000 профессиональных солдат и 50 000 сотрудников службы внутренней безопасности. Польша и Украина имеют общую границу протяженностью более 500 км.

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Разрушения в Харькове Фото: Danylo Antoniuk/ZUMA Press/picture alliance

Полномасштабная война России против Украины до конца следующего года будет стоить мировой экономике 2,8 трлн долларов США. Как отмечают эксперты, опрошенные американским изданием The Wall Street Journal, нападение РФ на Украину привело к скачку цен на энергоносители, что вызвало снижение доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, привела к нехватке продовольствия и других предметов первой необходимости.

Хроника событий 26 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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