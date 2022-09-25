Бывшие командиры из "Азовстали" проходят медосмотр в Турции

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 26 сентября (время московское)

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Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" перестал отрицать причастность к ЧВК "Вагнера". Его заявление опубликовала пресс-служба связанной с бизнесменом компании "Конкорд". Пригожин признал, что "вагнеровцы" принимали участие в войне против Украины, захватывая объекты в Донецкой и Луганской областях, а также в Сирии и других арабских странах. Ранее бизнесмен неоднократно судился с журналистами, называвшими его хозяином ЧВК.

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Освобожденные из плена пять украинских командиров из "Азовстали" проходят в Турции медицинский осмотр. Об этом в своем Тelegram-канале написал руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак. По его словам, скоро они смогут увидеться со своими родными. Как отметил Ермак, глава Фонда госимущества Рустем Умеров по поручению президента Украины Владимира Зеленского приехал в Турцию, чтобы проверить условия, в которых живут освобожденные пленные, и рассказал, что они комфортные.

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За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 500 российских военнослужащих и более 60 единиц техники. Обновленной статистикой поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие (с начала российского вторжения) и суточные.

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Перед Москвой стоит огромная задача по подготовке войск, говорится в кратком докладе министерства обороны Великобритании. В российской армии, в отличие от многих западных, принято проходить первоначальную подготовку в составе оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях. Обычно для обучения новобранцев выделяется определенное количество инструкторов, которых сейчас катастрофически не хватает. Их отсутствие и поспешный характер частичной мобилизации указывают на то, что многие солдаты отправляются на фронт без достаточной подготовки. Это делает вероятными большие потери, - отмечается в сообщении британской разведки.

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Росавиация вновь продлили запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военного вторжения России в Украину.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска

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В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск, сообщили российские интернет-СМИ. Согласно последним сообщениям, в результате тяжело ранен военный комиссар. Врачи борются за его жизнь. Ранее поступали сообщения, что мужчина погиб.Telegram-каналы опубликовали видео инцидента. На нем молодой мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся с криками выбегают из помещения.

Согласно некоторым сообщениям, перед стрельбой злоумышленник сказал: "Никто не будет воевать" или "Сейчас все поедем домой". На видео этих слов нет. Стрелок задержан. На видео после задержания он называет себя местным жителем 1997 года рождения. По данным издания Baza, что стрелок подлежал мобилизации. Он был идентифицирован как Руслан Зинин. Ему грозит ответственность по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов).

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины отразили атаки российских войск в районе 13 населенных пунктов. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facrbook. "За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Перемога и Павловка", - говорится в сводке.

Авиация сил обороны Украины нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА противника.

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Парламент РФ может рассмотреть законопроекты об аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей уже в четверг, 29 сентября. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на неназванные источники. По информации РИА «Новости», президент России Владимир Путин может выступить перед парламентом в пятницу, 30 сентября, с обращением по итогам "референдумов", проводимых на оккупированных территориях Украины.

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Мэр оккупированного российскими войсками города Мелитополь на юго-востоке Украины Иван Федоров опасается, что украинцы из этого региона тоже подвергнутся мобилизации в российскую армию. "Они заставят мужчин сражаться в их войсках", - сказал он в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в понедельник, 26 сентября.

По словам Федорова, мужчинам в возрасте от 18 до 63 года запрещено выезжать из Мелитополя. "Мы советовали этим мужчинам выехать из Мелитополя в направлении Крыма и оттуда - в Грузию или в Евросоюз. Но теперь город и деревни в регионе оцеплены, Россия не разрешает передвижения между городами и деревнями", - сказал мелитопольский градоначальник. "Они призовут наших мужчин и будут использовать их как пушечное мясо. Они мобилизуют всех мужчин, независимо от возраста", - посетовал Федоров, напомнив в этой связи о практике призыва мужчин в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, Токио "глубоко обеспокоен" возможностью применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. Япония также внесла в санкционные списки еще 21 организацию, среди которых - научные лаборатории.

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В Изюме нашли еще две братских могилы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS News в воскресенье, 25 сентября. "Сегодня я получил дополнительную информацию. Журналисты туда уже едут. Нашли еще две братских могилы, больших могилы с сотнями людей", - сказал Зеленский. Ранее в Изюме обнаружили братскую могилу, в которой, по данным следственного управления полиции Харьковской области, было найдено около 440 тел.

Нидерланды передадут Украине две тысячи велосипедов

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В немецком городе Лубмин (Мекленбург-Передняя Померания) около трех тысяч человек в воскресенье вышли на демонстрацию за открытие газопровода "Северный поток-2" и доступные цены на электроэнергию. По данным полиции, мероприятие прошло мирно. Организаторы ожидали, что в нем примут участие порядка пяти тысяч человек.

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Нидерланды передадут Украине две тысячи велосипедов, сообщил фонд Stichting Zeilen van Vrijheid, созданный для поддержки украинцев. Власти Амстердама согласились предоставить часть транспортных средств из городского хранилища, где хранятся оставленные на улице велосипеды. Еще часть закупят на средства фонда. Их передадут медикам, волонтерам и другим нуждающимся, говорится в сообщении организации.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что результаты референдумов в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях о присоединении к РФ "никогда не будут признаны". Украина может забрать эти территории обратно, заявил он в итервью телерадиокомпании CBS.

Польша запретила въезд россиян

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В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян через воздушные и морские пункты пропуска. Запрет касается владельцев шенгенских виз, выданных в любых странах. Ранее россиян перестали пропускать в Польшу и страны Балтии через автодорожные пункты. Варшава делает исключения для диссидентов, тех, кто покидает РФ в гуманитарных целях, для владельцев вида на жительство и по ряду других категорий.

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Словакия выступает против всеобщего приема россиян, не желающих отправляться на войну против Украины. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на официального представителя МИДа Словакии Юрая Томагу. По его словам, республика выдает гуманитарные визы, однако четкого правила, в соответствии с которым уклонение от военной службы считалось бы основанием для выдачи такой визы, нет.

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Протест против мобилизации в России Фото: AP/picture alliance

В воскресенье, 25 сентября, в пяти городах России задержали на протестах против мобилизации не менее 127 человек. Такие данные приводит правозащитный проект "ОВД-Инфо". По его сведениям, в Махачкале задержаны 100 человек, в Якутске - 24.

"Многие задержанные остаются в отделах полиции еще с акции в субботу - завтра у них пройдут суды", - сообщается в Telegram-канале "ОВД-Инфо".

Хроника событий 25 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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