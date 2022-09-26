В РФ уволили военкома за ошибки при "частичной мобилизации"

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 27 сентября (время московское).

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За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 550 российских военнослужащих и почти 60 единиц техники. Обновленной статистикой поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице в Facebook. Данные традиционно разделены на общие (с начала российского вторжения) и суточные. По данным Генштаба ВСУ, самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для стран ЕС по предоставлению убежища россиянам, бегущим от мобилизации. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает корреспондент DW в Брюсселе. По словам Мамера, для получения убежища недостаточно просто приехать на границу ЕС - необходимо подать официальное ходатайство об убежище. Ситуацию с притоком российских мигрантов на внешних границах ЕС в Еврокомиссии назвали стабильной.

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Военный комиссар Магаданской области Сергей Барановский уволен со своей должности. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Носов, причина - "ошибки", допущенные военным комиссариатом в ходе "частичной мобилизации". Это первый известный подобный случай в РФ.

Какие именно это ошибки, государственное агентство не сообщило. Региональный портал "Колыма.ру" писал, в частности, что повестки получили мужчины, которые не служили, не имеют боевого опыта и воинской специализации, а также те, у кого есть ограничения по здоровью и возрасту.

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Правозащитники сообщают, что мобилизованных россиян без всякой подготовки сразу везут на фронт. В Telegram-канале правозащитной организации "Первый отдел" опубликовано видеообращение мужчины, который рассказал, что их уже отправляют в Херсон, при этом командование части официально отказало им в проведении учений и подготовки.

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В Госдепартаменте США заявили, что пока не видели никаких признаков того, что Китай оказывал содействие вторжению России в Украину или помогает Москве обойти санкции. "Мы изучаем каждую крупицу информации, которая у нас есть", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. По его словам, США "продолжают следить" за действиями Китая по Украине. Чиновник также отметил, что высказывания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай "в определенной степени обеспокоен тем, что Россия делает в Украине"

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Казахстан не будет выдавать россиян, бегущих от мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. По его словам, выдавать будут только тех граждан РФ, которые объявлены в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении. "Военкоматы если будут искать - это не является правовым основанием для их выдачи", - подчеркнул Ахметжанов.

После объявления в России "частичной мобилизации" в Казахстан въехали почти 100 тыс. граждан РФ.

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Над Николаевской областью силы противовоздушной обороны утром уничтожили три иранских беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале. "Противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область", - отмечается в сообщении.

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В Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - написала глава французского МИДа в Twitter.

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Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии Фото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO

Власти России хотят развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе РФ и Грузии. Это произойдет на пункте пропуска "Верхний Ларс" в ближайшее время, заявили в МВД Северной Осетии.

Глава МВД республики провел совещание на КПП "Верхний Ларс", по итогам которого также "было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу", говорится в заявлении.

Через этот пункт многие россияне пытаются покинуть страну, спасаясь от мобилизации. В заявлении МВД отмечается, что "приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает" и, несмотря на "увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной".

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По состоянию на утро 27 сентября в результате полномасштабной войны России в Украине пострадали более 1170 детей. По данным ювенальных прокуроров , 395 детей погибли, более 776 получили ранения разной степени тяжести. Цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября

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Президент России Владимир Путин может официально объявить о включении "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав РФ 30 сентября, выступая перед обеими палатами Федерального собрания. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные британской военной разведки. Фиктивные "референдумы" на этих территориях должны завершиться 27 сентября.

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Мощному ракетному обстрелу подверглась Днепропетровская область. Российские войска выпустили по ней почти 90 снарядов. Под обстрелом оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Из украинских портов в понедельник, 26 сентября, в рамках черноморской зерновой инициативы вышли четыре сухогруза с более чем 70 тыс. тонн кукурузы и подсолнечного масла на борту, сообщили в ООН. Два судна направились в Турцию, по одному в Нидерланды и Испанию. Всего с момент подписания сделки о вывозе украинского зерна из портов страны были экспортированы 4,9 млн тонн агропродукции.

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Иран в войне в Украине "не поддерживает ни одну из сторон", заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос , поставляет ли Тегеран России беспилотники. "У нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем ни одну из сторон в украинской войне. Мы категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине. И мы также участвовали в усилиях по достижению мира и прекращения огня в Украине", - отметил он.

По словам Абдоллахиани, Иран "считает неправильным для любой стороны" отправлять оружие как Украине, так и России. "Мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры", - подчеркнул он.

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Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", - написал он.

Зеленский представил проект создания трибунала

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Президент Украины Владимир Зеленский представил послам 30 государств проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии в отношении Украины. "Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь - трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", - сообщил Зеленский в ежедневном видеообращении.

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Самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР", оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины в случае присоединения к России, а также аннексированный РФ Крым могут войти в Крымский федеральный округ, сообщили источники газеты "Ведомости". По информации издания, новым полпредом президента может стать бывший вице-премьер РФ, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Глава комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предположил, что после проведения так называемых "референдумов" о присоединении ДНР, ЛНР, частей Запорожской и Херсонской областей к РФ в "новых субъектах" может быть введен режим контртеррористической операции. Аналогичные предположения высказал и глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

Сооснователь группы Pink Floyd написал открытое письмо Владимиру Путину

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Музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну в Украине. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс. По его словам, если бы Путин сказал, что у России "нет дальнейших территориальных интересов кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это помогло бы закончить войну. "Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** (к черту. - Ред.), - говорится в обращении.

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В результате российского ракетного обстрела разрушен аэропорт в Кривом Роге, заявил глава Днепропетровской области. Как сообщил Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, инфраструктура аэропорта разрушена, дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

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В условиях проведения мобилизации в России ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны. "Частичная мобилизация" в РФ была введена указом Владимира Путина с 21 сентября. Согласно закону "О мобилизационной подготовке", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Хроника событий 26 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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