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Иранские беспилотники в подземном тоннеле (фото из архива)Фото: Iranian Army/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Иранские фирмы попали под санкции США за поставку БПЛА в РФ

Олег Соколенко
1 ч. назад

США ввели санкции против четырех компаний и одного физического лица, которые, по утверждению американских властей, связаны с поставками иранских беспилотников в Россию.

https://www.dw.com/ru/ssa-vveli-sankcii-protiv-iranskih-kompanij-za-postavki-bespilotnikov-v-rf/a-63063979

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении иранской компании Safiran Airport Services. По утвержденю американских властей, эта компания "координировала российские военные полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования из Ирана в Россию", - говорится в заявлении ведомства. В Вашингтоне полагают, что РФ собирается использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

"Россия выбирает все более отчаянные способы продолжать свою неспровоцированную войну против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и экспортных ограничений", - заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Кроме Safiran под новые санкции США попали также три иранские компании-производителя беспилотников -  Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) и Baharestan Kish Company, а также управляющий директор последней Рехматолла Хейдари. Все эти компании производят БПЛА для иранских вооруженных сил.

The Washington Post: Россия планирует закупить у Ирана сотни беспилотников

16 июля CNN сообщила, что правительственная делегация РФ дважды посещала в Иране аэродром Кашан, чтобы осмотреть военные беспилотники. Незадолго до того советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение". 19 июля президент России Владимир Путин встретился в Тегеране с лидером Ирана Эбрахимом Раиси.

А в конце августа газета The Washington Post написала, что Иран отправил в Россию первую партию боевых беспилотников как минимум двух типов - Mohajer-6 и Shahed - которые ВС РФ планирует использовать в войне против Украины. По данным источников, близких к разведке США, российские военные остались недовольны первыми тестами иранских БПЛА, так как столкнулись с многочисленными сбоями в их работе. Тем не менее, по данным WP, Москва намеревается закупить у Тегерана сотни таких беспилотников.

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