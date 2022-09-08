197-й день войны России против Украины: главные события

На немецкой авиабазе Рамштайн прошла пятая встреча контактной группы по военной помощи Украине. Глава Госдепа США посетил Киев. Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам.

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 8 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход военных действий

В результате ракетных обстрелов Харькова погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, в Индустриальном районе города повреждено административное здание.

В Сумской области под артиллерийский огонь россиян попала Юнаковская сельская община, заявил глава региональной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, никто не пострадал.

В Днепропетровской области был обстрелян Никопольский район, рассказал глава городской военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Жертв нет. В Никополе повреждены гимназия и несколько частных жилых домов и линия электропередач. В Марганецкой общине повреждено предприятие.

Кроме того, россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля", но ее сбила украинская система противовоздушной обороны, отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Контрнаступление украинской армии

ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов в Харьковской области, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. По последней оценке американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись не менее чем на 20 км вглубь подконтрольной России территории к северу от Изюма в сторону Купянска.

Кроме того, ВСУ освободили село Озерное в Лиманском районе Донецкой области, сообщил Громов. По словам генерала, на Краматорском направлении подразделения украинской армии улучшили тактическое положение и продвинулись на два километра.

В город Балаклея Харьковской области, за который в последние дни шли ожесточенные бои, вошла украинская армия, утверждают местные жители. Ни Россия, ни Украина официально не сообщали об итогах боев в районе этого населенного пункта.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил , что с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров территории страны.

Пятая встреча контактной группы по военной помощи Украине

Главы оборонных ведомств США и десятков союзных стран провели на авиабазе Рамштайн в Германии пятую встречу контактной группы по оказании помощи Украине. В консультациях участвовали представители более 50 стран, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на этом заседании объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 675 млн долларов.

Глава Госдепартамента США в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Ирпене Фото: Genya Savilov/AP Photo/picture alliance

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с не анонсированным ранее визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Блинкен посетил Ирпень.

Как объявил Госдепартамент , официальный Вашингтон намерен предоставить дополнительные 2,2 млрд долларов в качестве долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 17 других европейских стран, которым в перспективе может угрожать Россия.

Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам

Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября запретят въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, независимо от страны выдачи. Четыре страны объяснили свой шаг "общими основаниями защиты государственной политики и внутренней безопасности".

Запрет не будет распространяться на обладателей видов на жительство, противников действующей в РФ власти, а также тех, кто едет навестить родственников или хочет въехать по гуманитарным причинам. Кроме того, исключения останутся в силе для дипломатических миссий и облегченного транзита грузов и пассажиров в Калининград, указали в канцелярии польского премьер-министра .

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