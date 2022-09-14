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В КрымуФото: Stringer/REUTERS
ПолитикаУкраина

В Крыму осуждены шесть человек за украинскую песню

Сергей Ромашенко
27 мин. назад

На свадьбе в одном из ресторанов гости включили песню на украинском языке. Владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, некоторые участники торжества тоже арестованы или оштрафованы.

https://www.dw.com/ru/v-krymu-osuzdeny-sest-celovek-za-ukrainskuu-pesnu/a-63114167

В аннексированном Россией Крыму Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности шестерых участников свадьбы за исполнение песни на украинском языке. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 14 сентября. Инцидент произошел в ресторане "Арпат" 10 сентября, когда гости включили песню "Червона калина".

По итогам судебного разбирательства владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица - по 10 суток, мать жениха - 5 суток, мать невесты - штраф в размере 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана - в размере 50 тысяч рублей. Все они признаны виновными по статьям о "пропаганде нацистской атрибутики или символики" (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и "дискредитации" армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Дискредитация армия путем исполнения песни

"Дискредитацией" армии суд счел песню "Червона калина" на украинском языке. По мнению суда, она "используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ", а потому эта песня "содержит в себе сведения о дискредитации вооруженных сил РФ".

"10 сентября 2022 года во время проведения свадьбы в банкетном зале "Арпат", расположенном в городе Бахчисарай, имело место публичное демонстрирование украинской песни, которая согласно заключению специалиста является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации" - поясняется на сайте суда.

Накануне администрация Бахчисарая закрыла ресторан на проверку. Видео со свадьбы, на котором гости подпевают украинской песне "Червона калина", появилось в соцсетях 11 сентября.

Угроза уголовного преследования

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторов и участников подобных мероприятий следует привлекать к ответственности. "По всем фактам, выявленным в открытом доступе, и по оперативной информации о том, что на публичных мероприятиях скандируются украинские лозунги, распеваются песни и националистические гимны, будут наказываться в уголовном порядке", - заявил чиновник.

"Подобное поведение - предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - указал Аксенов.

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