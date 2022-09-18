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Владимир Зеленский
Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Президент Украины допустил дипломатическое решение вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. В интервью Reuters Зеленский сказал, что большинство украинцев предпочло бы именно такой вариант.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina-mozet-vernut-krym-diplomaticeskim-putem/a-63162891

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым может быть возвращен под контроль Украины дипломатическим путем. "Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - сказал он в интервью агентству Reuters, обнародованном в воскресенье, 18 сентября.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Украина вернуть Крым, учитывая, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.

Возможность военного решения

Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план, и она обязательно вернется в Крым. Со своей стороны министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

В августе украинские военные нанесли удары по российским авиабазам в Крыму. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье о перспективах войны в 2023 году допустил проведение военной операции по освобождению Крыма, но отметил в то же время, что это потребует использования "производственной базы и запасов ведущих западных стран".

В первые недели после российского вторжения в Украину Киев еще допускал возможность "компромисса" с Россией в вопросе о принадлежности Крыма и, в частности, предлагал на 15 лет отказаться от военного решения вопроса. Сейчас в Киеве допускают переговоры с Россией лишь после полного ухода российских войск с украинских территорий.

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