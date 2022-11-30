  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO)Фото: Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO
ПолитикаРумыния

Глава МИД Украины повторил запрос на получение Patriot

Екатерина Венкина
7 мин. назад

"Сигнал прост: дайте нам Patriot как можно скорее, потому что именно эти системы нужны Украине для защиты гражданского населения и инфраструктуры", - заявил в Бухаресте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

https://p.dw.com/p/4KIzl

Украина повторила запрос на получение зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, оснащенных управляемыми ракетами "поверхность-воздух", и боевых танков западного производства. Соответствующую просьбу вновь высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД стран НАТОв среду, 30 ноября, в Бухаресте.

Оборонные системы срочно необходимы для защиты гражданского населения от российских ракетных атак,пояснил Кулеба. Он подчеркнул, что попытается убедить в этом правительство Германии. "Сигнал прост: дайте нам Patriot как можно скорее, потому что именно эти системы нужны Украине для защиты гражданского населения и инфраструктуры", - указал глава украинского МИДа.

Пентагон: Сейчас планов по Patriot нет, обсуждения продолжатся

Днем ранее пресс-секретарь министерства обороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил: "Сейчас у нас нет планов предоставления систем противоракетной обороны Patriot Украине. Но, опять же, мы продолжим эти обсуждения".

До этого Польша отвергла идею усиления своей противовоздушной обороны ракетами Patriot из арсенала бундесвера. Эти системы должны скорее отправиться прямо в Украину, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, который первоначально назвал предложение германской армии "интересным".

Глава МИД ФРГ: Необходимы оборонные системы "в зоне альянса"

В Бухаресте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) c оговорками высказалась по поводу передачи. НАТО должна обеспечить наличие достаточного количества оборонных систем "в зоне альянса", подчеркнула Бербок. Она напомнила о системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую Берлин уже поставил Киеву. 

Смотрите также:

Есть ли еще у Запада оружие для Украины?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

История успеха: как беженцы из Украины кормят немцев и зарабатывают на этом (23.11.2022)

История успеха: как беженцы из Украины кормят немцев и зарабатывают на этом (23.11.2022)

Недалеко от Дюссельдорфа открылся необычный магазин "GastroOma" - в переводе "гастрономическая бабушка". Особенность заведения в том, что вареники, блины и другие украинские блюда там готовят беженцы из Украины.
Общество23 ноября 2022 г.13:45 мин.
external

Боятся ли в Молдове блэкаута из-за действий России? Европа в фокусе

Боятся ли в Молдове блэкаута из-за действий России? Европа в фокусе

Также в программе: как иранцы открыли для себя Турцию, которая им кажется свободной, как живут люди, которым не нужен секс, на каком испанском острове можно готовиться к полету на Луну
Политика24 ноября 2022 г.26:10 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полиция Испании возле посольства Украины в Мадриде

Кулеба: Надо усилить безопасность в дипмиссиях Украины

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты15 ч. назад
Киев без электричества

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Экономика и бизнес21 ч. назад
На встрече министров юстиции стран G7 в Берлине 29 ноября

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Конфликты22 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика23 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес24 ч. назад
"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
На главную страницу