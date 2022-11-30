Глава МИД Украины повторил запрос на получение Patriot

"Сигнал прост: дайте нам Patriot как можно скорее, потому что именно эти системы нужны Украине для защиты гражданского населения и инфраструктуры", - заявил в Бухаресте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина повторила запрос на получение зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, оснащенных управляемыми ракетами "поверхность-воздух", и боевых танков западного производства. Соответствующую просьбу вновь высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД стран НАТОв среду, 30 ноября, в Бухаресте.

Оборонные системы срочно необходимы для защиты гражданского населения от российских ракетных атак,пояснил Кулеба. Он подчеркнул, что попытается убедить в этом правительство Германии. "Сигнал прост: дайте нам Patriot как можно скорее, потому что именно эти системы нужны Украине для защиты гражданского населения и инфраструктуры", - указал глава украинского МИДа.

Пентагон: Сейчас планов по Patriot нет, обсуждения продолжатся

Днем ранее пресс-секретарь министерства обороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил: "Сейчас у нас нет планов предоставления систем противоракетной обороны Patriot Украине. Но, опять же, мы продолжим эти обсуждения".

До этого Польша отвергла идею усиления своей противовоздушной обороны ракетами Patriot из арсенала бундесвера. Эти системы должны скорее отправиться прямо в Украину, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, который первоначально назвал предложение германской армии "интересным".

Глава МИД ФРГ: Необходимы оборонные системы "в зоне альянса"

В Бухаресте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) c оговорками высказалась по поводу передачи. НАТО должна обеспечить наличие достаточного количества оборонных систем "в зоне альянса", подчеркнула Бербок. Она напомнила о системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую Берлин уже поставил Киеву.

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