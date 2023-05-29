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Премьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро СанчесФото: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images
ПолитикаИспания

Премьер Испании решил распустить парламент

Даниил Сотников
24 мин. назад

Решение о роспуске парламента Педро Санчес принял после того, как его партия проиграла консерваторам на региональных выборах.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник, 29 мая, объявил, что распустит парламент и назначит на 23 июля досрочные всеобщие выборы.

"Я принял это решение после того, как увидел результаты вчерашних выборов", - цитирует обращение Санчеса агентство Reuters. По итогу проведенных в Испании 28 мая региональных и муниципальных выборов, в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия - основной соперник Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса.

ИСРП набрала чуть более 6,1 млн или 28,18 процента голосов, в то время как за консервативную Народную партию проголосовали около 6,9 млн или 31,47 процента избирателей. "Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", - сказал Санчес. Ранее всеобщие выборы в Испании должны были пройти в конце 2023 года.

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