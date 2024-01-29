''Русский след'' в Каталонии-2017: расследование продолжится

В Испании будет продолжено официальное расследование связей России с каталонскими сепаратистами. Ему сопутствует и международное расследование этих связей журналистами.

Дознаватель Следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре опубликовал в понедельник, 29 января, решение о продлении на 6 месяцев начатого несколько лет назад расследования о предполагаемой причастности России к попытке сторонников независимости Каталонии отделить этот регион от Испании в 2017 году. Свое решение он объясняет ''сложностью дела, наличием большого количества пока неизученных материалов и желанием более досконально выяснить отношения каталонских сепаратистов с гражданами РФ''.

В заявлении судьи не приводятся какие-либо подробности. Зато они публикуются каталонской газетой El Periodico, которая в течение нескольких лет проводит собственное расследование ''русского следа'' в Каталонии. Расследование ведется совместно с немецкой телекомпанией SWR и международным журналистским Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Российские контакты Карлеса Пучдемона

El Periodico приводит имена фигурантов дела. Это Виктор Террадельяс, близкий друг бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, ведавший международными связями сторонников независимости, Жозеп Льюис Алай, директор канцелярии Пучдемона, и Жауме Кабани, занимавшийся у сепаратистов вопросами финансирования. Упоминаются среди фигурантов и два россиянина - 64-летний Николай Садовников, которого газета называет ''таинственным экс-дипломатом'' и ''ныне покойный'' бывший военный, предприниматель Сергей Мотин.

Последние, по данным журналистского расследования, встречались с Пучдемоном в его официальной резиденции в Барселоне 26 октября 2017 года, за день до попытки провозгласить каталонскую независимость. Встреча была организована при посредничестве предпринимателя Жорди Сарда Бонвеи. На ней россияне якобы предлагали каталонцам для противостояния с центральными властями Испании экономическую и военную помощь, а пока рекомендовали принять в Каталонии законодательство, способствующее использованию криптовалюты. Цель - создать ''большую международную нишу'' для цифровой валюты, что, в свою очередь, ''позволило бы каталонцам получать и расходовать средства без контроля со стороны государственных структур'' Испании.

Карлес Пучдемон Фото: Getty Images/AFP/O. Andersen

Главу Каталонии просили не критиковать Путина

По данным El Periodico, российские собеседники каталонцев просили в обмен на предоставление региону 500 млн долларов и воинского контингента в 10 тысяч российских солдат, чтобы местные политики отказались от критики Владимира Путина в связи с преследованием диссидента Алексея Навального, а также не критиковали бы белорусского лидера Александра Лукашенко. При этом, Террадельяс в одном из своих посланий, отправленных Пучдемону по WhatsApp, называет Садовникова ''эмиссаром Путина''.

Тем временем, расследование журналистов выявило, что Садовников ранее занимал различные посты в МИД России и работал одно время в Италии, а также выполнял различные миссии в арабских странах и Иране. О своей деятельности он якобы отчитывался ''лишь главе российского государства''. Кроме того у прессы есть данные, что россиянин подряжался и в качестве предпринимателя: имел интересы в пяти российских компаниях, связанных с министерством обороны, и был директором фирмы под названием Onava Energy, зарегистрированной в Панаме.

Каталонские сепаратисты и российские спецслужбы

El Periodico приводит также содержание интервью с Садовниковым, взятого одним из участников расследования OCCRP, в котором россиянин не отрицал своей поездки в Барселону. Вместе с тем, он заявил, что ''не знает, кем были люди, с которыми его познакомили в Барселоне, поскольку не владеет испанским языком''. На встрече с ними он якобы оказался случайно по воле сопровождавшего его каталонского знакомого. Одновременно Садовников категорически отрицал возможность политической, военной и экономической поддержки Россией каталонских сепаратистов.

Он утверждал, что никогда не работал на российские спецслужбы и не занимался бизнесом, а наличие зарегистрированных на свое имя предприятий объяснил лишь тем, что в свое время эта регистрация была произведена неизвестными лицами, тайно воспользовавшимися его паспортом. Кроме того Садовников заявил, что мало что помнит о своей поездке в Каталонию, поскольку впоследствии потерял память, переболев ковидом.

Каталонская газета публикует также мнение немецкого эксперта профессора Потсдамского университета Кристофера Неринга (Chistopher Nehring), который указывает на ''странную двойную природу'' контактов россиян со сторонниками каталонской независимости. По его мнению, с одной стороны, в них ''явно прослеживается связь со спецслужбами''. А с другой - ''планы финансовых махинаций, если учесть предложение превратить Каталонию в криптовалютную Швейцарию''.

Независимость Каталонии в обмен на признание аннексии Крыма?

В руки журналистов попали также данные полиции, которая, изучив, по решению суда, содержание телефонных сообщений Террадельяса, выяснила, что в ходе своей второй поездки в Москву в 2018 году этот деятель при посредничестве уже упомянутого Сарда Бонвеи намеревался посетить штаб-квартиру ФСБ. Состоялась ли эта встреча, выяснить не удалось. Сам Террадельяс утверждает, что никогда не был в ФСБ.

Ну а первая его поездка в Москву состоялась в сентябре 2017 года, когда, по данным El Periodico, он встречался с бывшим депутатом Думы Сергеем Марковым, которому пообещал, что в случае поддержки каталонской независимости Россия сможет рассчитывать на признание Каталонией легитимности аннексии Крыма.

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