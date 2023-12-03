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ПолитикаИспания

В Испании снова прошли протесты против амнистии сепаратистов

Александра Иванова
4 декабря 2023 г.

Протестам в Мадриде предшествовала встреча в Женеве представителей партии и. о. премьера Педро Санчеса со сторонниками независимости Каталонии.

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Протесты в Мадриде против амнистии для сторонников независимости Каталонии, 3 декабря 2023 года
Протесты в Мадриде против амнистии каталонских сепаратистовФото: Isabel Infantes/REUTERS

В Мадриде в воскресенье, 3 декабря, тысячи людей вновь вышли на улицы с протестом против планов и. о. премьер-министра Испании Педро Санчеса помиловать добивающихся независимости каталонцев. По данным властей, в акциях приняли участие 8000 человек. Организаторы насчитали 15 000.

"Во имя Испании, прекратите этот бред!" - призвал лидер оппозиционной консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо, комментируя эти переговоры перед собравшимися в парке у храма Дебод на западе Мадрида. При этом консервативный политик призвал партию Санчеса оборвать контакты с находящимися за границей сторонниками Пучдемона. Демонстранты пришли на акцию с плакатами с лозунгами "Санчеса - в тюрьму" и "Санчес - предатель Отечества", пишет агентство dpa.

Накануне, 2 декабря, члены партии Карлеса Пучдемона, добивающейся независимости Каталонии, встретились в Женеве для консультаций с представителями возглавляемой Санчесом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

Планы Санчеса объявить амнистию сторонникам независимости Каталонии

В Испании 23 июля состоялись парламентские выборы, однако по их итогам до сих пор не удалось сформировать правящую коалицию. Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса получила второе место, уступив первенство консерваторам из Народной партии.

Король Филипп VI поручил лидеру НП Фейхоо сформировать коалицию, однако его кандидатуру отклонила нижняя палата парламента с небольшим перевесом. После этого создание правящей коалиции было поручено Педро Санчесу.

В рамках переговоров о формировании нового правительства ИСРП достигла соглашения с каталонскими партиями об амнистии политиков, причастных к неудавшейся попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

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