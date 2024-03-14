Зачем парламент Испании амнистировал сепаратистов Каталонии?

В Испании, несмотря на бурную дискуссию в обществе, принят закон об освобождении от юридического преследования сепаратистов, пытавшихся в 2017 году провозгласить независимость Каталонии.

Испанский парламент принял в четверг, 14 марта, закон об амнистии лиц, причастных к попытке провозгласить в октябре 2017 года независимость Каталонии и отделить этот северо-восточный регион от Испании. За принятие закона, с инициативой которого выступила правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), проголосовали 178 депутатов: социалисты и левые популисты, а также каталонские, баскские и галисийские националисты. Против высказались оппозиционные либерально-консервативные силы - 172 депутата.

Закон как результат компромисса с каталонцами?

Закон об амнистии, проект которого был выдвинут еще минувшей осенью, вызвал бурную критику в испанском обществе, которая сопровождалась многотысячными протестными манифестациями во всех крупных городах страны. Первая попытка принять этот закон была предпринята 30 января. Она не удалась из-за позиции каталонцев, посчитавших, что проект не давал достаточных гарантий освобождения от юридического преследования их лидеру Карлесу Пучдемону.

Акции протеста в Мадриде против амнистии сепаратистов Каталонии (декабрь, 2023 год) Фото: Isabel Infantes/REUTERS

По словам профессора политологии Мадридского университета Алехандро Мартинеса, закон "появился в результате компромисса ИСРП с каталонскими националистическими партиями" - "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы". В беседе с DW эксперт заявил, что "социалисты инициировали амнистию в обмен на парламентскую поддержку каталонцами инаугурации их правительства" в ноябре 2023 года. Ведь в результате прошедших до этого выборов ИСРП не получила достаточно голосов для формирования правящего кабинета без помощи депутатов от других партий.

Между тем председатель правительства Испании и лидер социалистов Педро Санчес утверждает, что закон, хотя попутно и обеспечил ему власть, "имеет своей главной целью дальнейшее развитие демократии в Испании и нормализацию ситуации в каталонском регионе". Речь, по словам Санчеса, идет об "упрочении связей с Каталонией, а также о гарантиях дальнейшего сосуществования и залечивании ран прошлого противостояния".

Кто попадает под амнистию

По данным МВД Испании, амнистия коснется примерно 350 человек. В первую очередь, речь идет о политиках, организовавших попытку провозгласить независимость Каталонии. Они обвинялись не только в этом деянии, которое рассматривается как "бунт" (невооруженный мятеж) в УК Испании, но и в растрате бюджетных средств для реализации своей цели. Ключевая фигура, попадающая под амнистию - бывший глава Каталонии и бывший председатель партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон, до сих пор укрывающийся от юстиции за пределами Испании.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон Фото: Europa Press/AP/dpa/picture alliance

В свою очередь политолог Мартинес напомнил, что под амнистию попадают и "члены различных радикальных группировок, в основном молодежных, которые преследовались за участие в акциях в поддержку независимости с применением насилия" - уличных беспорядках, грабежах и погромах, диверсиях на транспорте, нападениях и причинении увечий представителям органов правопорядка и т.д. Некоторые из этих действий "характеризовались испанской юстицией как терроризм".

Новая версия закона, принятая после его провала 30 января по требованию каталонцев, исключает, в частности, преследование Пучдемона по обвинению в терроризме. Хотя, как считает следствие, именно он стоял за "насильственными акциями" радикалов. Каталонский лидер освобождается и от обвинения в государственной измене. Он подозревался в этом деянии, поскольку следствие выявило его связи с предполагаемыми эмиссарами Кремля - с целью получения поддержки от России в деле обретения независимости. Сам Пучдемон, который выразил удовлетворение решением парламента, уже заявил, что амнистия "ни в коей мере не ставит точку в борьбе за независимость Каталонии", и что он "продолжит эту борьбу до достижения ее конечной цели". Аналогичное мнение выразили и его соратники, попавшие под амнистию.

Почему многие испанцы не принимают амнистию

В рядах критиков закона об амнистии, продолжил собеседник DW, оказались не только сторонники оппозиционных парламентских партий. С его резким осуждением выступили "городские муниципалитеты, общественные организации, в частности, ассоциации юристов, предпринимателей, преподавателей, журналистов, представители творческой интеллигенции" и т.д. В стане противников амнистии - "многие видные деятели соцпартии, в том числе бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес".

Демонстрация в Барселоне сторонников независимости Каталонии (сентябрь 2023 года) Фото: Pau Barrena/AFP

В последние месяцы в Испании, включая Каталонию, где, по данным последних опросов, большая часть населения не разделяет взгляды сепаратистов, прошли манифестации с требованием отказаться от амнистии, в которых принимали участие до полумилиона человек.

Самые значимые акции протеста прошли в стране 12 ноября. Последняя антиправительственная акция с участием 35 тысяч протестующих состоялась в Мадриде 10 марта. Главу правительства Санчеса оппозиция обвиняет в нарушении конституции страны, которая не предусматривает амнистии. Ему напоминают, что еще в ходе предвыборной кампании минувшего лета, он обещал подвергнуть суду Пучдемона и других каталонских деятелей, укрывающихся от закона. А главный упрек состоит в том, что руководитель соцпартии "действует вовсе не в силу пресловутого желания нормализовать отношения с Каталонией, а лишь из-за жажды личной власти".

На это обвинение обратила внимание в беседе с DW сотрудница мадридского Центра социологических исследований Кристина Кастильо. Накал страстей в стране, по ее словам, объясняется "не столько самим фактом амнистии, сколько опасением дальнейших уступок сепаратистам". Ведь последние, включая Пучдемона, постоянно заявляют, что их следующее условие для обеспечения парламентской поддержки правительства - проведение в Каталонии референдума с правом последующего выхода из состава Испании. А это, по словам социолога, "чревато для Испании непредсказуемыми последствиями".

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