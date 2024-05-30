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ПолитикаИспания

В Испании принят закон об амнистии сепаратистов Каталонии

Роман Сулима
30 мая 2024 г.

Спорный законопроект, дающий сторонникам независимости Каталонии право на амнистию, был принят 177 голосами против 172. Под амнистию подпадают около 400 активистов, ранее привлеченных к ответственности.

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Зал заседаний парламента Испании
Зал заседаний парламента Испании, фото из архиваФото: THOMAS COEX/AFP

Нижняя палата парламента Испании - Конгресс депутатов - в четверг, 30 мая, приняла закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии, вызывавший много споров. В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 177 депутатов, против были 172. Предполагается, что под амнистию подпадут около 400 каталонских активистов, ранее привлеченных к ответственности судебными органами страны после неудачной попытки отсоединения этого северо-восточного региона Испании в 2017 году. Среди них - бывший президент Женералитета (председатель правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, который намерен вернуться на родину после многих лет изгнания.

Закон вступит в силу в ближайшие несколько дней после публикации на официальном ресурсе законодательной власти Испании, сообщает агентство dpa.

В Испании - протесты против закона об амнистии

В центре Мадрида 26 мая состоялась очередная акция протеста против политики премьер-министра Испании Педро Санчеса. В манифестации, организованной оппозиционной Народной партией (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо участвовали, по официальным данным, около 20 тысяч человек. Они требовали отставки Санчеса с поста главы правительства.

Выступая на мероприятии, консерватор Фейхоо обвинил социалиста Санчеса в "злоупотреблениях и эксцессах" и призвал его отозвать законопроект об амнистии, а также назначить досрочные парламентские выборы. По его словам, "страна находится в тупике" из-за политики правительства Санчеса. "Испания должна иметь гарантии того, что преступления имеют правовые последствия", - заявил оппозиционер.

Закон об амнистии - уступка Санчеса каталонским партиям

Протесты против помилования каталонских сепаратистов проходят в Испании уже несколько месяцев. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса, занявшая второе место на парламентских выборая в 2023 году и уступившая первенство консерваторам из Народной партии, ради формирования правительства достигла соглашения с двумя каталонскими партиями об амнистии политиков, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

Карлес Пучдемон, бежавший после неудавшегося референдума в Бельгию, в середине мая объявил, что хочет вернуться в Барселону, чтобы возглавить там правительство меньшинства.

Выборы в Каталонии: правившие в регионе долгое время сепаратисты потерпели поражение

На выборах в парламент Каталонской автономии, состоявшихся 12 мая, победила Социалистическая партия Каталонии - региональный филиал правящей в королевстве ИСРП. Сепаратистские партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), находившиеся у власти попеременно или в коалиции в течение последних четырех десятилетий, потерпели поражение.

Наблюдатели объяснили такие итоги "усталостью населения" от их политики. Тем не менее, победившие, но не получившие абсолютного большинства в парламенте социалисты будут вынуждены искать союзников для формирования местного правительства, что в рамках автономии является довольно сложной задачей.

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