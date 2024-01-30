Парламент Испании - против амнистии каталонских сепаратистов

В Испании, вопреки ожиданиям, не принят закон об освобождении от юридического преследования сепаратистов, пытавшихся в 2017 году провозгласить независимость Каталонии.

Конгресс депутатов, нижняя палата парламента Испании, отклонил во вторник, 30 января, проект закона об амнистии лиц, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года. За принятие документа проголосовал 171 депутат, против - 179. Инициатором законопроекта выступила правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).

Результат компромисса с каталонцами

Проект появился в результате компромисса ИСРП с каталонскими националистическими партиями - "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Социалисты инициировали амнистию в обмен на парламентскую поддержку каталонцами инаугурации их правительства в ноябре 2023 года. Ведь в результате прошедших до этого выборов ИСРП не получила достаточно голосов для формирования правящего кабинета.

Амнистия должна была коснуться примерно 350 человек. В первую очередь, речь идет о политиках, стоявших за попыткой провозгласить независимость, в том числе об экс-руководителе Каталонии и лидере партии "Вместе за Каталонию" Карлесе Пучдемоне, укрывающемся за пределами Испании. Под амнистию попадали и члены радикальных сепаратистских группировок, которые преследуются за участие в уличных беспорядках, диверсиях на транспорте, нападениях на представителей органов правопорядка.

Противники закона обвиняют премьера Санчеса в нарушении конституции

В рядах критиков проекта - сторонники оппозиционных правых партий, а также различные общественные организации, представляющие юристов, предпринимателей, преподавателей, журналистов. Среди его противников есть даже видные деятели ИСРП, в том числе бывший премьер-министр Фелипе Гонсалес. Они обвиняют действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса в нарушении - в угоду личных амбиций - конституции страны, которая не предусматривает амнистии. Накал страстей объяснялся и опасением дальнейших уступок сепаратистам. Ведь последние заявляют, что их условием для дальнейшей поддержки правительства является проведение в Каталонии референдума с правом последующего выхода из Испании, что чревато для страны непредсказуемыми последствиями, отмечают наблюдатели.

Между тем, провал проекта в парламенте оказался неожиданным. Его обеспечила позиция семи депутатов от партии Пучдемона. Несмотря на длительные переговоры с ИСРП, им не удалось добиться особых гарантий для этого политика и ряда других участников событий 2017 года. Юридические власти Испании продолжают расследование в их отношении. Эксперты не исключают, что Пучдемон может быть обвинен, помимо всего прочего, в действиях, которые не подлежат амнистии - например, нанесении увечий сотрудникам правопорядка.

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