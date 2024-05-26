В Мадриде - протесты против амнистии сепаратистов Каталонии

В центре Мадрида состоялась акция протеста против политики премьер-министра Испании Педро Санчеса. В манифестации, организованной в воскресенье, 26 мая, оппозиционной Народной партией (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо, по официальным данным, приняли участие около 20 тысяч человек. Организаторы заявили о 80 тысячах участников.

Лидер оппозиции призвал отказаться от планов амнистии сепаратистов

Выступая на мероприятии в присутствии бывших премьер-министров Испании от Народной партии Мариано Рахоя и Хосе Марии Аснара, консерватор Фейхоо обвинил социалиста Санчеса в "злоупотреблениях и эксцессах" и призвал его отозвать законопроект об амнистии каталонских сепаратистов, а также назначить досрочные парламентские выборы. По его словам, "страна находится в тупике" из-за политики правительства Санчеса. Оппозиционер подчеркнул, что Испания является "правовым государством, в котором все граждане равны перед законом".

"Испания должна иметь гарантии того, что преступления имеют правовые последствия", - заявил Фейхоо. Участники акции потребовали отставки Педро Санчеса с поста главы правительства.

Законопроект об амнистии - уступка Санчеса каталонским партиям

Законопроект об амнистии каталонских сепаратистов находится на рассмотрении нижней палаты испанского парламента - Конгресса депутатов. Как ожидается, он будет окончательно одобрен нижней палатой 30 мая. Правые партии выступают против данного закона. Нижняя палата уже одобрила его в марте, но документ вернул на доработку Сенат, большинством в котором обладают правые партии. В случае его принятия под амнистию могут подпасть почти 400 человек, в том числе, скрывающийся за границей лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон.

Протесты против планов Санчеса помиловать каталонских сепаратистов проходят в Испании уже несколько месяцев. Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса, занявшая второе место по итогам последних парламентских выборов в 2023 году и уступившая первенство консерваторам из Народной партии, ради формирования правительства достигла соглашения с двумя каталонскими партиями об амнистии политиков, причастных к неудавшейся попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

Пучдемон, бежавший после неудавшегося референдума в Бельгию, в середине мая объявил, что хочет вернуться в Барселону, чтобы возглавить там правительство меньшинства после прошедших 12 мая выборов.