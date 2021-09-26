Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, отпущенный на свободу после задержания на острове Сардиния, на время отправится в Бельгию. В Брюсселе он намерен принять участие в заседании одного из комитетов в Европарламенте, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 26 сентября.

Однако к началу октября лидер каталонских сепаратистов вернется на итальянский остров. На заседании суда в Сассари 4 октября будет решаться вопрос о выдаче Пучдемона Испании по запросу Мадрида. Испанские власти обвиняют его в подстрекательстве к мятежу и растрате бюджетных средств. Премьер-министр королевства Педро Санчес ранее подчеркнул, что лидер сторонников независимости Каталонии должен предстать перед судом.

Пучдемон 23 сентября был задержан на Сардинии, куда прибыл с целью посетить культурный фестиваль Adifolk и встретиться с рядом местных политиков. На следующий день он был отпущен из-под стражи.

Преследование Пучдемона властями Испании

После референдума о независимости Каталонии от Мадрида, проведенного вопреки воле испанских властей в 2017 году, Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. В марте 2018 года испанский Верховный суд (ВС) выдал европейский ордер на арест политика. Позднее распоряжение было отозвано, а в октябре 2019-го ВС Испании выдал новый ордер на арест лидера сторонников независимости Каталонии.

В марте 2021 года Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Пучдемона и двух его соратников - бывших представителей администрации Каталонии Антони Комина и Клару Понсати.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

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