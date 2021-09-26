 Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию | Новости из Германии о Европе | DW | 26.09.2021

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Европа

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию

Лидер сторонников независимости Каталонии едет в Брюссель на заседание одного из комитетов Европарламента. Затем Пучдемон вернется на Сардинию, где суд будет решать вопрос о выдаче политика Испании.

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон (фото из архива)

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, отпущенный на свободу после задержания на острове Сардиния, на время отправится в Бельгию. В Брюсселе он намерен принять участие в заседании одного из комитетов в Европарламенте, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 26 сентября.

Однако к началу октября лидер каталонских сепаратистов вернется на итальянский остров. На заседании суда в Сассари 4 октября будет решаться вопрос о выдаче Пучдемона Испании по запросу Мадрида. Испанские власти обвиняют его в подстрекательстве к мятежу и растрате бюджетных средств. Премьер-министр королевства Педро Санчес ранее подчеркнул, что лидер сторонников независимости Каталонии должен предстать перед судом.

Пучдемон 23 сентября был задержан на Сардинии, куда прибыл с целью посетить культурный фестиваль Adifolk и встретиться с рядом местных политиков. На следующий день он был отпущен из-под стражи.

Преследование Пучдемона властями Испании

После референдума о независимости Каталонии от Мадрида, проведенного вопреки воле испанских властей в 2017 году, Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. В марте 2018 года испанский Верховный суд (ВС) выдал европейский ордер на арест политика. Позднее распоряжение было отозвано, а в октябре 2019-го ВС Испании выдал новый ордер на арест лидера сторонников независимости Каталонии.

В марте 2021 года Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Пучдемона и двух его соратников - бывших представителей администрации Каталонии Антони Комина и Клару Понсати.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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