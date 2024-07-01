Верховный суд Испании отказался амнистировать Пучдемона

Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году.

Верховный суд Испании в понедельник, 1 июля, отказался утвердить амнистию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году.

Суд постановил, что 61-летний Пучдемон и еще некоторые лидеры сепаратистского движения в Каталонии обогатились, незаконно проведя референдум об отделении от Испании на государственные деньги. В связи с этим к ним неприменим закон об амнистии каталонских сепаратистов, принятый Конгрессом депутатов Испании 30 мая, решили судьи.

Пучдемон сравнил Верховный суд Испании с мафией. Генеральный секретарь партии Пучдемона "Вместе за Каталонию" Жорди Турулл заявил, что решение политически мотивировано, и что ВС пытается узурпировать полномочия парламента. Партия "Вместе за Каталонию" намерена обжаловать судебное решение.

Пучдемон хотел вновь возглавить Каталонию

Ранее Карлес Пучдемон заявлял, что при вступлении в силу амнистии он готов вернуться в Испанию (после неудачной попытки отделения региона 61-летний политик скрывается от испанского правосудия за рубежом). Пучдемон хотел снова возглавить правительство Каталонии после выборов, прошедших там в середине мая. Если переговоры о формировании правительства автономного региона не увенчаются успехом к 26 августа, придется проводить выборы повторно, отмечает агентство Reuters.

Решение Верховного суда Испании грозит также привести к отставке нынешнего правительства страны во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом. Если партия "Вместе за Каталонию" прекратит с ним сотрудничество - например, по вопросу о принятии бюджета на 2025 год - новые выборы могут потребоваться уже в масштабах всей Испании.

Испанцы протестовали против закона об амнистии

В последние месяцы в Мадриде прошло несколько многотысячных акций протеста против закона об амнистии каталонских сепаратистов и политики Санчеса в целом. Демонстрации были организованы оппозиционной Народной партией (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо.

Консерватор Фейхоо заявлял, что "страна находится в тупике" из-за политики Педро Санчеса, критикуя в том числе закон об амнистии сепаратистов. "Испания должна иметь гарантии того, что преступления имеют правовые последствия", - подчеркивал оппозиционер.