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ПолитикаИспания

Каталонию возглавил противник отделения от Испании

Сергей Гуща
9 августа 2024 г.

Парламент Каталонии утвердил главой региональной администрации социалиста Сальвадора Илью. 58-летний политик не поддерживает каталонских сепаратистов.

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Новый глава региональной администрации Каталонии Сальвадор Илья
Новый глава региональной администрации Каталонии Сальвадор ИльяФото: Emilio Morenatti/AP Photo/picture alliance

Каталонию впервые с 2010 года возглавил политик, не требующий отделения этого региона от Испании. Парламент Каталонии утвердил главой региональной администрации социалиста Сальвадора Илью, доверенное лицо испанского премьер-министра Педро Санчеса, пишет агентство AFP в четверг, 8 августа.

Илья был избран голосами социалистов, которые получили относительное большинство на региональных выборах в мае, и партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), которая поддерживает независимость Каталонии, но занимает более умеренный курс, чем ее соперник "Вместе за Каталонию". За 58-летнего политика проголосовали 68 депутатов, против - 67. Несколькими днями ранее центральное правительство в Мадриде договорилось с ЛРК о поддержке Ильи, который в свою очередь пообещал укрепить статус каталонского языка и пойти на финансовые уступки.

Полиция не смогла задержать Пучдемона

Партия "Вместе за Каталонию" безуспешно просила отложить выборы нового главы администрации региона. Утром в четверг бывший глава региона и лидер сепаратистов Карлес Пучдемон внезапно вернулся в Барселону после семи лет в изгнании, несмотря на ордер на его арест. Он выступил перед несколькими тысячами сторонников у здания парламента, после чего снова скрылся.

Ранее Пучдемон заявил, что намерен принять участие в заседании парламента, поэтому полиция сначала приложила все усилия, чтобы не допустить его в здание. Когда он скрылся, полиция перекрыла выезды из города и устроила массовые проверки автомобилей, однако задержать Пучдемона не смогла. Вместо этого были задержаны двое полицейских, которых подозревают в оказании помощи политику в побеге.

В мае парламент Испании принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, которые подверглись преследованиям со стороны испанской системы правосудия после неудавшейся попытки отделения Каталонии в 2017 году. В начале июля Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году. Суд постановил, что он и еще некоторые лидеры сепаратистского движения в Каталонии обогатились, незаконно проведя референдум на государственные деньги. В связи с этим к ним неприменим закон об амнистии. 

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