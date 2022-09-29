Взрыв в Николаеве и другие события 218-го дня войны

На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 29 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Обстрелы украинских городов

В результате российского ночного удара по Днепру погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В ГСЧС Днепропетровской области указали, что еще 5 человек получили ранения, они находятся в больнице. В результате удара в Днепре пострадали более 60 частных домов и несколько многоэтажек, поврежден рынок, автобусы, автомобили и электросеть.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о российском ударе по промышленной инфраструктуре Криворожского района запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". "Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. По предварительным данным, ранены 13 работников предприятия. Повреждено административное здание", - написал он в Telegram-канале.

В Николаеве прогремел взрыв в районе остановки общественного транспорта. По словам мэра Александра Сенкевича, погибли не менее 3 человек, еще 12 получили ранения. В районе места взрыва есть повреждения жилых домов и электросетей, указал он, уточнив, что при обстреле были использованы кассетные боеприпасы.

При утреннем обстреле войсками РФ Краматорска ранены 11 человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Повреждено здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение больницы и Укртелекома - там выбиты практически все окна.

Днем ВС РФ вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Примерно с 12 до 13 часов по местному времени зафиксировано 45 взрывов в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский", предположительно от обстрелов из ствольной артиллерии, заявило ОК "Север" в Facebook. "Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП. Информация уточняется. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12.20-13.10 в направлении Сеньковки", - указывается далее.

По данным Генштаба ВСУ, за текущие сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 4 авиационных удара, а также совершила более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские силы нанесли 7 авиаударов для поддержки своих наземных групп, говорится в вечерней сводке.

Между тем в Курской области под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушено здание бывшей школы, повреждены жилой дом и трансформаторная подстанция.

Обмен пленными

В офисе президента Украины сообщили об очередном обмене пленными. В Украину вернулись четыре морпеха и двое гражданских, заявил глава ОПУ Андрей Ермак. Речь идет об офицерах Алексее Булахове и Николае Костенко, солдатах Людмиле Герасименко и Иване Земляном, а также гражданских лицах Виктории Андруше и Яне Майбороде. По словам Ермака, Викторию Андрушу удерживали в Курском СИЗО после того как российские военные захватили ее у нее дома, найдя в телефоне девушки данные о российской военной технике. Яна Майборода также оказалась в плену, поскольку у нее в телефоне обнаружили фото российской техники в Чернобыльской зоне.

Оккупированный Мариуполь

В контролируемом российскими силами Мариуполе всех учителей и медиков заставляют сдать до 1 января украинские паспорта и получить российские, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе", - написал он в Telegram.

Кроме того, Андрющенко сообщил, что с 1 октября оккупационные власти начнут осмотр многоэтажек и частных домов, чтобы найти закрытые и незаселенное жилье. "Фактически это старт процесса официального присвоения жилья оккупантами. Исключение будет сделано только для находящихся на территории России мариупольцев. Массовая кража собственности в очередной раз подтверждает не только политику грабежа России, но и полную неготовность к зимнему периоду и ничтожность заявлений о реальном строительстве новых домов", - указал он.

Под Харьковом обнаружена новая пыточная тюрьма

Национальная полиция Украины сообщила об обнаружении еще одной пыточной тюрьмы российских войск в Харьковской области. На территории одного из предприятий в Волчанске россияне устроили тюрьму для местных жителей, которые их не поддерживали и отказывались с ними сотрудничать, сообщается на сайте украинского ведомства. По его данным, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. "В помещении обнаружили инструменты для пыток, петли, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы", - заявила Нацполиция Украины. Возбуждено уголовное производство по статье 438 УК Украины ("Нарушение законов и обычаев войны").

Подготовка аннексии украинских территорий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в 15 часов в РФ будут подписаны "договоры о вступлении в РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей Украины. На мероприятии ожидается "объемное" выступление президента РФ Владимира Путина.

По словам депутатов Госдумы, в частности коммуниста Дениса Парфенова, на это время российским парламентариям разослали приглашения в Кремль.

Зеленский проведет экстренное заседание СНБО

После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проведет 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никофорова, повестка и другие подробности этого заседания будут обнародованы позднее. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что на заседании будут приняты "фундаментальные" решения.

Международная реакция на решение РФ о новой аннексии

Любая аннексия территории одного государства другим посредством силы или угроз нарушает Устав ООН и международное право, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. В случае, если Россия поступит так с украинскими регионами, это решение "не будет иметь юридической силы", а также "заслуживает осуждения", добавил он. Решение Москвы еще больше подорвет перспективы по установлению мира, указал Гутерриш.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Россия является единственной страной, которая объявляет о своих международных преступлениях и нарушениях Устава ООН в прямом телеэфире и анонсирует их. "Помимо того, что Европейский Союз не признает срежиссированные бутафорские референдумы на территории Украины, он также призывает все страны последовать этому примеру и не признавать эту противозаконную аннексию, - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. - Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, крадя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и крадет чужие территории. Это совершенно неприемлемо".

Резко осудила проведение российскими силами так называемых "референдумов" на контролируемых ими территориях Украины и глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Во время этих "фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест", принуждая их отдать голоса. Это полная противоположность свободного и справедливого голосования, заявила Бербок, обвинив РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях.

События вокруг мобилизации

По информации британской военной разведки, за семь дней после объявления в России "частичной мобилизации" из страны уехали больше людей, чем число военнослужащих, входивших в группировку российских войск в начале полномасштабного вторжения в Украину. "Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные", - напоминает Минобороны Великобритании. Ведомство указывает, что с учетом мобилизованных резервистов ускорение "утечки мозгов" и все меньшая доступность трудовых ресурсов будет все сильнее влиять на российскую экономику.

В Махачкале Фото: Stringer/TASS/dpa/picture alliance

Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой полугодовой "отсрочки от мобилизации и других призывов" для жителей региона. Власти республики обещают в течение этого срока "профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах". Сегодня в бой из Дагестана едет "абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", подчеркнула Гамзатова. По ее словам, более трех тысяч дагестанцев из республики с населением в 3,1 млн человек уже находятся на передовой.

В столице Тывы Кызыле в ходе акции протеста против мобилизации задержаны около 20 женщин, сообщает издание "Сибирь.Реалии". По этим данным, у задержанных принудительно снимают отпечатки пальцев. Утром того же дня военный комиссар региона Артын Демир-оол отметил, что республика полностью выполнила план по мобилизации, однако не указал, какое число жителей было призвано в рамках мобилизационной кампании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг свое же заявление о том, что военнообязанным запрещено покидать Россию в соответствии с российским законодательством. После его первой публикации поступило разъяснение о Минобороны РФ, указавшего на "частичный" характер мобилизации. В связи с этим норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется, а передвижение состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкоматов, написал Володин в Telegram.

ГУР: в Беларуси разместят 20 тысяч мобилизованных из РФ

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, первые мобилизованные россияне уже отправлены на войну, их направили в подразделения в районе Сватового в Луганской области и в Харьковскую область, где "нужно срочно затыкать дыру", а "основная масса подгребет недели через две". Арестович уверен, что перед отправкой на фронт военнослужащие не будут проходить полноценную подготовку. Он предполагает, что в первой волне будут брошены в бой до 90 тысяч мобилизованных россиян.

По информации украинской разведки, Беларусь готовится разместить 20 тысяч мобилизованных из РФ. "Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств", - заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили оперативную обстановку, дальнейшие планы и потребности Украины в вооружении, а также мобилизацию в России, написал Залужный в Telegram-канале.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поговорили по телефону. Глава турецкого государства снова предложил посредничество Анкары в возможных переговорах Москвы и Киева, сообщили в канцелярии турецкого лидера. Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили ход выполнения "зерновой сделки", добавили в Кремле.

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